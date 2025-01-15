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Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть - РИА Новости, 15.01.2025
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14:43 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/lada-1993845535.html
Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть
Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть - РИА Новости, 15.01.2025
Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть
Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2024 году на треть - до 459 тысяч; доля компании на рынке легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV)... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:43:00+03:00
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экономика
авто
россия
автоваз
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2024 году на треть - до 459 тысяч; доля компании на рынке легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV) снизилась до 27% с 31% годом ранее, следует из презентации, представленной вице-президентом "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым. "Продажи Lada в России увеличились на 30%… Lada сохраняет свое лидерство и является брендом номер один: 458 933 (продажи - ред.)", - отмечается в презентации, посвященной итогам продаж Lada в 2024 году. При этом доля Lada на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составила по итогам года 27%, тогда как в 2023 году она достигала 31%, также отмечается в слайдах. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.
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экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть

Вице-президент АвтоВАЗа Костромин: продажи Lada выросли на 30%, до 459 тыс штук

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2024 году на треть - до 459 тысяч; доля компании на рынке легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV) снизилась до 27% с 31% годом ранее, следует из презентации, представленной вице-президентом "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым.
«
"Продажи Lada в России увеличились на 30%… Lada сохраняет свое лидерство и является брендом номер один: 458 933 (продажи - ред.)", - отмечается в презентации, посвященной итогам продаж Lada в 2024 году.
При этом доля Lada на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составила по итогам года 27%, тогда как в 2023 году она достигала 31%, также отмечается в слайдах. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России
2 мая 2024, 11:05
 
ЭкономикаАвтоРоссияАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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