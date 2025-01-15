https://ria.ru/20250115/lada-1993845535.html

Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть

Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть - РИА Новости, 15.01.2025

Продажи автомобилей Lada в России выросли на треть

Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2024 году на треть - до 459 тысяч; доля компании на рынке легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV)... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:43:00+03:00

2025-01-15T14:43:00+03:00

2025-01-15T14:43:00+03:00

экономика

авто

россия

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2024 году на треть - до 459 тысяч; доля компании на рынке легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV) снизилась до 27% с 31% годом ранее, следует из презентации, представленной вице-президентом "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым. "Продажи Lada в России увеличились на 30%… Lada сохраняет свое лидерство и является брендом номер один: 458 933 (продажи - ред.)", - отмечается в презентации, посвященной итогам продаж Lada в 2024 году. При этом доля Lada на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составила по итогам года 27%, тогда как в 2023 году она достигала 31%, также отмечается в слайдах. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.

https://ria.ru/20240502/lada-1943426771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta