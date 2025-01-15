https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993857577.html

В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, пытавшегося украсть товар

В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, пытавшегося украсть товар - РИА Новости, 15.01.2025

В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, пытавшегося украсть товар

Сотрудница магазина в городе Топки Кемеровской области избила сковородой 63-летнего мужчину, который пытался украсть товар, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:29:00+03:00

2025-01-15T15:29:00+03:00

2025-01-15T15:44:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Сотрудница магазина в городе Топки Кемеровской области избила сковородой 63-летнего мужчину, который пытался украсть товар, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Видеозапись, на которой запечатлено, как в Топках около торговой точки женщина наносит удары сковородой горожанину была опубликована в соцсетях. Как отметили в полицейском главке региона, в дежурную часть ОМВД по Топкинскому муниципальному округу сообщений о данном происшествии не поступало. "Полицейские организовали проверку, в результате которой установили время, место и участников инцидента. Сотрудники полиции выяснили, что накануне в магазине, расположенном по улице Горной, 63-летний местный житель пытался похитить продукты и сковороду. Заметив это, работница магазина догнала его на крыльце торговой точки и несколько раз ударила сковородой, которая выпала у него из куртки", – говорится в сообщении. В отношении 43-летней работницы торговой точки полицейские протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", которая влечет штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Также полицейскими возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Мужчине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, сотрудники полиции проводят проверку по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение", которая предусматривает штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

https://ria.ru/20241003/peterburg-1976111151.html

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происшествия, россия, кемеровская область