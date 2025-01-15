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В Кузбассе мужчина зарезал женщину на улице - РИА Новости, 15.01.2025
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10:01 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993784487.html
В Кузбассе мужчина зарезал женщину на улице
В Кузбассе мужчина зарезал женщину на улице - РИА Новости, 15.01.2025
В Кузбассе мужчина зарезал женщину на улице
Психически неуравновешенный мужчина в Прокопьевске зарезал на улице одну женщину и ранил другую, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:01:00+03:00
2025-01-15T10:01:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Психически неуравновешенный мужчина в Прокопьевске зарезал на улице одну женщину и ранил другую, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. "По версии следствия, днем 13 января 2025 года фигурант, находясь вблизи одного из домов по улице Юрэсовской города Прокопьевска, причинил множественные ножевые ранения ранее незнакомой ему женщине, от которых потерпевшая мгновенно скончалась на месте происшествия. Увидев, что к погибшей подошла прохожая, фигурант нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область лица и верхних конечностей второй горожанки, причинив телесные повреждения, с которыми она была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана медицинская помощь", – сообщает ведомство. Уточняется, что в данный момент потерпевшая женщина находится под наблюдением медиков. Мужчину задержали полицейские, он подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). "Ввиду агрессивного поведения подозреваемого на фоне явных признаков психического расстройства решен вопрос о принудительном его помещении в психиатрический стационар… В ходе предварительного расследования для установления психического состояния фигуранта ему будет проведена соответствующая психолого-психиатрическая экспертиза ", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20241127/restoran-1986060432.html
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россия
прокопьевск
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происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область
В Кузбассе мужчина зарезал женщину на улице

В Кузбассе психически неуравновешенный мужчина зарезал женщину на улице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Психически неуравновешенный мужчина в Прокопьевске зарезал на улице одну женщину и ранил другую, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
"По версии следствия, днем 13 января 2025 года фигурант, находясь вблизи одного из домов по улице Юрэсовской города Прокопьевска, причинил множественные ножевые ранения ранее незнакомой ему женщине, от которых потерпевшая мгновенно скончалась на месте происшествия. Увидев, что к погибшей подошла прохожая, фигурант нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область лица и верхних конечностей второй горожанки, причинив телесные повреждения, с которыми она была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана медицинская помощь", – сообщает ведомство.
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Уточняется, что в данный момент потерпевшая женщина находится под наблюдением медиков.
Мужчину задержали полицейские, он подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
"Ввиду агрессивного поведения подозреваемого на фоне явных признаков психического расстройства решен вопрос о принудительном его помещении в психиатрический стационар… В ходе предварительного расследования для установления психического состояния фигуранта ему будет проведена соответствующая психолого-психиатрическая экспертиза ", – говорится в релизе.
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