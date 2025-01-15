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В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность - РИА Новости, 15.01.2025
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18:26 15.01.2025 (обновлено: 18:42 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/kurs-1993900042.html
В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность
В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность - РИА Новости, 15.01.2025
В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что чрезмерная приверженность глобализму нанесла ущерб национальным интересам, ослабив экономику и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:26:00+03:00
2025-01-15T18:42:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что чрезмерная приверженность глобализму нанесла ущерб национальным интересам, ослабив экономику и безопасность страны."Здесь, в Америке, как и во многих развитых экономиках мира, почти религиозная приверженность свободной и беспрепятственной торговле, жертвующей национальной экономикой, сократила средний класс, поставила рабочий класс в кризис, разрушила промышленный потенциал и передала критически важные цепочки поставок в руки соперников и противников", - отметил Рубио, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры.Он добавил, что бесконтрольная миграция, спровоцированная "иррациональной приверженностью" свободе передвижения, создала исторический кризис, угрожающий стабильности современных обществ и правительств.По мнению Рубио, в условиях, когда США часто ставят приоритеты "глобального порядка" выше национальных интересов, другие государства продолжают действовать в собственных интересах.
https://ria.ru/20250115/tsru-1993901560.html
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в мире, сша, марко рубио
В мире, США, Марко Рубио
В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность

Кандидат на пост госсекретаря Рубио: приверженность глобализму нанесла ущерб США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что чрезмерная приверженность глобализму нанесла ущерб национальным интересам, ослабив экономику и безопасность страны.
"Здесь, в Америке, как и во многих развитых экономиках мира, почти религиозная приверженность свободной и беспрепятственной торговле, жертвующей национальной экономикой, сократила средний класс, поставила рабочий класс в кризис, разрушила промышленный потенциал и передала критически важные цепочки поставок в руки соперников и противников", - отметил Рубио, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры.
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Он добавил, что бесконтрольная миграция, спровоцированная "иррациональной приверженностью" свободе передвижения, создала исторический кризис, угрожающий стабильности современных обществ и правительств.
По мнению Рубио, в условиях, когда США часто ставят приоритеты "глобального порядка" выше национальных интересов, другие государства продолжают действовать в собственных интересах.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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В миреСШАМарко Рубио
 
 
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