https://ria.ru/20250115/kurs-1993900042.html

В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность

В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность - РИА Новости, 15.01.2025

В США заявили, что прежний курс страны ослабил ее экономику и безопасность

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что чрезмерная приверженность глобализму нанесла ущерб национальным интересам, ослабив экономику и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:26:00+03:00

2025-01-15T18:26:00+03:00

2025-01-15T18:42:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что чрезмерная приверженность глобализму нанесла ущерб национальным интересам, ослабив экономику и безопасность страны."Здесь, в Америке, как и во многих развитых экономиках мира, почти религиозная приверженность свободной и беспрепятственной торговле, жертвующей национальной экономикой, сократила средний класс, поставила рабочий класс в кризис, разрушила промышленный потенциал и передала критически важные цепочки поставок в руки соперников и противников", - отметил Рубио, выступая в сенате на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры.Он добавил, что бесконтрольная миграция, спровоцированная "иррациональной приверженностью" свободе передвижения, создала исторический кризис, угрожающий стабильности современных обществ и правительств.По мнению Рубио, в условиях, когда США часто ставят приоритеты "глобального порядка" выше национальных интересов, другие государства продолжают действовать в собственных интересах.

https://ria.ru/20250115/tsru-1993901560.html

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в мире, сша, марко рубио