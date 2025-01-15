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Врач рассказал, что нужно обязательно сделать перед погружением в купель - РИА Новости, 15.01.2025
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03:27 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kupel-1993757328.html
Врач рассказал, что нужно обязательно сделать перед погружением в купель
Врач рассказал, что нужно обязательно сделать перед погружением в купель - РИА Новости, 15.01.2025
Врач рассказал, что нужно обязательно сделать перед погружением в купель
Перед погружением в купель нужно разогреться физическими упражнениями, раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:27:00+03:00
2025-01-15T03:27:00+03:00
общество
андрей тяжельников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Перед погружением в купель нужно разогреться физическими упражнениями, раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). По его словам, погружение в ледяную воду в российском климате - серьезный стресс даже для подготовленного и закаленного человека. При резком охлаждении повышается риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления. "Поэтому готовиться к такой процедуре стоит заранее. Лучше, если закаливающие процедуры человек практикует постоянно или длительное время. Если же вы этого не делали раньше, то за дни, которые остались до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно. Если есть возможность, то можно ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что также необходимо знать правила погружения в ледяную воду, чтобы снизить риски. "Перед окунанием нужно разогреться физическими упражнениями. Раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. В воду нужно погружаться также постепенно и ни в коем случае не нырять. Перед окунанием в прорубь не следует плотно наедаться и ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь", - рассказал Тяжельников. Собеседник агентства уточнил, что после купания надо хорошо высушиться, надеть сухую одежду, выпить горячего чая. Лучше всего для полного согревания зайти в теплое помещение или в разогретый автомобиль.
https://ria.ru/20250111/vrach-1993219242.html
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общество, андрей тяжельников
Общество, Андрей Тяжельников
Врач рассказал, что нужно обязательно сделать перед погружением в купель

Врач Тяжельников: перед погружением в купель нужно разогреться

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Перед погружением в купель нужно разогреться физическими упражнениями, раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю).
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По его словам, погружение в ледяную воду в российском климате - серьезный стресс даже для подготовленного и закаленного человека. При резком охлаждении повышается риск нарушения дыхания, спазма сосудов, повышения давления.
"Поэтому готовиться к такой процедуре стоит заранее. Лучше, если закаливающие процедуры человек практикует постоянно или длительное время. Если же вы этого не делали раньше, то за дни, которые остались до 19 января, необходимо готовиться особенно интенсивно. Если есть возможность, то можно ежедневно выходить на балкон или во двор без теплой одежды на несколько минут, принимать контрастный душ и обливаться холодной водой", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что также необходимо знать правила погружения в ледяную воду, чтобы снизить риски.
"Перед окунанием нужно разогреться физическими упражнениями. Раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур. В воду нужно погружаться также постепенно и ни в коем случае не нырять. Перед окунанием в прорубь не следует плотно наедаться и ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь", - рассказал Тяжельников.
Собеседник агентства уточнил, что после купания надо хорошо высушиться, надеть сухую одежду, выпить горячего чая. Лучше всего для полного согревания зайти в теплое помещение или в разогретый автомобиль.
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