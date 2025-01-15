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В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос - РИА Новости, 15.01.2025
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:36 15.01.2025 (обновлено: 15:37 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/kukumarija-albinos-1993859693.html
В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос
В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос - РИА Новости, 15.01.2025
В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос
Уникальная кукумария-альбинос стала новым обитателем Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:36:00+03:00
2025-01-15T15:37:00+03:00
хорошие новости
владивосток
находка
приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Уникальная кукумария-альбинос стала новым обитателем Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение. "Японская кукумария-альбинос поселилась в океанариуме! Необычная окраска морского огурца сбивает с толку. При этом в строении особи ничего не изменилось. Как отмечают биологи, это малоизученное явление. Вероятно, причина появления альбиносов в мутации генов, ответственных за выработку красящих веществ", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель Приморского океанариума, альбиноса учреждению подарили дайверы, они нашли особь в море под Находкой. "Она у нас одна. Это явление довольно редкое. Подобная была у нас в 2019 году", - отметил собеседник агентства. Тогда кукумарию-альбиноса обнаружили в заливе Петра Великого. Ученые отмечали, что это уникальный случай с научной точки зрения. Кукумарии – это морские беспозвоночные типа иглокожих класса голотурий. Голотурии обладают регенеративными способностями. Например, они могут восстановиться после разрезания на две половины. Поскольку голотурии малоподвижны и убежать от хищника не могут, у них в процессе эволюции развился специфический механизм защиты, который сходен с отбрасыванием хвоста у ящериц. Чувствуя опасность, они выбрасывают наружу все внутренние органы через отверстие в покровах, хищник хватает добычу и уплывает, а голотурия прячется под камнями и регенерирует все утраченное.
https://ria.ru/20240425/strizhki-1942279983.html
владивосток
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владивосток, находка, приморский океанариум
Хорошие новости, Владивосток, Находка, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос

В Приморском океанариуме поселилась уникальная кукумария-альбинос

© Фото : Приморский океанариумЯпонская кукумария-альбинос
Японская кукумария-альбинос - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Приморский океанариум
Японская кукумария-альбинос
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Уникальная кукумария-альбинос стала новым обитателем Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение.
«
"Японская кукумария-альбинос поселилась в океанариуме! Необычная окраска морского огурца сбивает с толку. При этом в строении особи ничего не изменилось. Как отмечают биологи, это малоизученное явление. Вероятно, причина появления альбиносов в мутации генов, ответственных за выработку красящих веществ", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель Приморского океанариума, альбиноса учреждению подарили дайверы, они нашли особь в море под Находкой.
"Она у нас одна. Это явление довольно редкое. Подобная была у нас в 2019 году", - отметил собеседник агентства. Тогда кукумарию-альбиноса обнаружили в заливе Петра Великого. Ученые отмечали, что это уникальный случай с научной точки зрения.
Кукумарии – это морские беспозвоночные типа иглокожих класса голотурий. Голотурии обладают регенеративными способностями. Например, они могут восстановиться после разрезания на две половины. Поскольку голотурии малоподвижны и убежать от хищника не могут, у них в процессе эволюции развился специфический механизм защиты, который сходен с отбрасыванием хвоста у ящериц. Чувствуя опасность, они выбрасывают наружу все внутренние органы через отверстие в покровах, хищник хватает добычу и уплывает, а голотурия прячется под камнями и регенерирует все утраченное.
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