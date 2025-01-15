https://ria.ru/20250115/kukumarija-albinos-1993859693.html

В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос

В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос - РИА Новости, 15.01.2025

В Приморском океанариуме поселилась кукумария-альбинос

Уникальная кукумария-альбинос стала новым обитателем Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:36:00+03:00

2025-01-15T15:36:00+03:00

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хорошие новости

владивосток

находка

приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Уникальная кукумария-альбинос стала новым обитателем Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение. "Японская кукумария-альбинос поселилась в океанариуме! Необычная окраска морского огурца сбивает с толку. При этом в строении особи ничего не изменилось. Как отмечают биологи, это малоизученное явление. Вероятно, причина появления альбиносов в мутации генов, ответственных за выработку красящих веществ", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости представитель Приморского океанариума, альбиноса учреждению подарили дайверы, они нашли особь в море под Находкой. "Она у нас одна. Это явление довольно редкое. Подобная была у нас в 2019 году", - отметил собеседник агентства. Тогда кукумарию-альбиноса обнаружили в заливе Петра Великого. Ученые отмечали, что это уникальный случай с научной точки зрения. Кукумарии – это морские беспозвоночные типа иглокожих класса голотурий. Голотурии обладают регенеративными способностями. Например, они могут восстановиться после разрезания на две половины. Поскольку голотурии малоподвижны и убежать от хищника не могут, у них в процессе эволюции развился специфический механизм защиты, который сходен с отбрасыванием хвоста у ящериц. Чувствуя опасность, они выбрасывают наружу все внутренние органы через отверстие в покровах, хищник хватает добычу и уплывает, а голотурия прячется под камнями и регенерирует все утраченное.

https://ria.ru/20240425/strizhki-1942279983.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владивосток, находка, приморский океанариум