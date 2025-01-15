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Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе - РИА Новости, 15.01.2025
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба продолжает быть страной - спонсором терроризма, несмотря на недавнее решение администрации... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:48:00+03:00
2025-01-15T22:48:00+03:00
2025-01-15T22:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба продолжает быть страной - спонсором терроризма, несмотря на недавнее решение администрации президента США Джо Байдена снять с нее этот статус. "Без сомнений, Куба является спонсором терроризма. Возьмите, например, ФАРК и другие нарко-террористические организации в Колумбии. Они начинались как идеологические движения, но превратились в наркокартели, торгующие кокаином. На протяжении всего их существования они пользовались полной поддержкой кубинского режима", – сказал Рубио на слушаниях в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Политик назвал решение Байдена "абсолютно необоснованным".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, колумбия, марко рубио, джо байден
В мире, США, Куба, Колумбия, Марко Рубио, Джо Байден
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе
Кандидат в госсекретари США Рубио заявил, что Куба остается спонсором терроризма