https://ria.ru/20250115/kuba-1993925016.html

Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе - РИА Новости, 15.01.2025

Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба продолжает быть страной - спонсором терроризма, несмотря на недавнее решение администрации... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:48:00+03:00

2025-01-15T22:48:00+03:00

2025-01-15T22:48:00+03:00

в мире

сша

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марко рубио

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба продолжает быть страной - спонсором терроризма, несмотря на недавнее решение администрации президента США Джо Байдена снять с нее этот статус. "Без сомнений, Куба является спонсором терроризма. Возьмите, например, ФАРК и другие нарко-террористические организации в Колумбии. Они начинались как идеологические движения, но превратились в наркокартели, торгующие кокаином. На протяжении всего их существования они пользовались полной поддержкой кубинского режима", – сказал Рубио на слушаниях в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Политик назвал решение Байдена "абсолютно необоснованным".

https://ria.ru/20240521/ssha-1947313085.html

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куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, куба, колумбия, марко рубио, джо байден