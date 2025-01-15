Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kuba-1993925016.html
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе - РИА Новости, 15.01.2025
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба продолжает быть страной - спонсором терроризма, несмотря на недавнее решение администрации... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:48:00+03:00
2025-01-15T22:48:00+03:00
в мире
сша
куба
колумбия
марко рубио
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/33/1057873321_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_53f135a829e10ec4a5b11cb86bf5c381.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба продолжает быть страной - спонсором терроризма, несмотря на недавнее решение администрации президента США Джо Байдена снять с нее этот статус. "Без сомнений, Куба является спонсором терроризма. Возьмите, например, ФАРК и другие нарко-террористические организации в Колумбии. Они начинались как идеологические движения, но превратились в наркокартели, торгующие кокаином. На протяжении всего их существования они пользовались полной поддержкой кубинского режима", – сказал Рубио на слушаниях в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Политик назвал решение Байдена "абсолютно необоснованным".
https://ria.ru/20240521/ssha-1947313085.html
сша
куба
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105787/33/1057873321_45:0:1822:1333_1920x0_80_0_0_b64b3b4c6bfe60830c98bbd76a5f2929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, колумбия, марко рубио, джо байден
В мире, США, Куба, Колумбия, Марко Рубио, Джо Байден
Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

Кандидат в госсекретари США Рубио заявил, что Куба остается спонсором терроризма

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба продолжает быть страной - спонсором терроризма, несмотря на недавнее решение администрации президента США Джо Байдена снять с нее этот статус.
«
"Без сомнений, Куба является спонсором терроризма. Возьмите, например, ФАРК и другие нарко-террористические организации в Колумбии. Они начинались как идеологические движения, но превратились в наркокартели, торгующие кокаином. На протяжении всего их существования они пользовались полной поддержкой кубинского режима", – сказал Рубио на слушаниях в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.
Политик назвал решение Байдена "абсолютно необоснованным".
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена по Кубе
21 мая 2024, 01:53
 
В миреСШАКубаКолумбияМарко РубиоДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала