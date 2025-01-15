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В Кремле прокомментировали решение Львова эксгумировать останки Кузнецова - РИА Новости, 15.01.2025
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12:45 15.01.2025 (обновлено: 13:49 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/kreml-1993821592.html
В Кремле прокомментировали решение Львова эксгумировать останки Кузнецова
В Кремле прокомментировали решение Львова эксгумировать останки Кузнецова - РИА Новости, 15.01.2025
В Кремле прокомментировали решение Львова эксгумировать останки Кузнецова
Решении властей Львова эксгумировать останки советского разведчика Николая Кузнецова показывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:45:00+03:00
2025-01-15T13:49:00+03:00
львов
россия
украина
николай кузнецов
дмитрий песков
в мире
украинская повстанческая армия
ссср
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Решении властей Львова эксгумировать останки советского разведчика Николая Кузнецова показывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Власти Львова на Украине решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы, сообщило украинское издание zaxid.net. "Суть киевского режима уже неоднократно проявлялась в таких действиях, к нашему сожалению", - сказал журналистам Песков, комментируя соответствующее решение властей Львова.Он добавил, что таким образом Киев прославляет режим нацистов и прислужников, а Запад закрывает на это глаза."К нашему сожалению, кураторы киевского режима и стран западной Европы постоянно закрывают на это глаза", - сказал Песков журналистам.Николай Кузнецов (1911-1944) - легендарный спецагент органов государственной безопасности СССР. Перед Великой Отечественной войной при непосредственном участии Кузнецова советская контрразведка провела несколько удачных комбинаций по разработке и вербовке сотрудников иностранных посольств и миссий в СССР. В годы войны Кузнецов действовал в составе спецотряда "Победители" Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР в тылу противника на Западной Украине в форме офицера вермахта с документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Благодаря Кузнецову удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях. Кузнецов героически погиб 9 марта 1944 года в неравной схватке с бандитами УПА* ("Украинская повстанческая армия", запрещена в РФ – ред.).Память о Кузнецове неоднократно оскверняли на современной Украине. В 2015 году имя Николая Кузнецова внесли в список лиц, подпадающих под украинский закон о декоммунизации. В 2016 году на основании этого закона городу Кузнецовск Ровенской области было возвращено название Вараш, которое он имел до 1973 года, когда еще не обладал статусом города. Памятник Кузнецову во Львове снесли в июне 1992 года, его перевезли в Россию на родину Кузнецова в город Талица Свердловской области. Памятник Кузнецову в Ровно сначала был перенесен на военное кладбище, а в 2022 году вообще демонтирован. Наконец, в июне 2018 года группа неизвестных осквернила могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове, а в марте 2019 года неизвестные похитили с его надгробной плиты бронзовый барельеф.Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240219/saaremaa-1928201492.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html
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львов, россия, украина, николай кузнецов, дмитрий песков, в мире, украинская повстанческая армия, ссср
Львов, Россия, Украина, Николай Кузнецов, Дмитрий Песков, В мире, Украинская повстанческая армия, СССР
В Кремле прокомментировали решение Львова эксгумировать останки Кузнецова

Песков: решение эксгумировать останки Кузнецова показывает суть киевского режима

© РИА НовостиМогила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове
Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости
Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Решении властей Львова эксгумировать останки советского разведчика Николая Кузнецова показывает суть киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Власти Львова на Украине решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы, сообщило украинское издание zaxid.net.
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"Суть киевского режима уже неоднократно проявлялась в таких действиях, к нашему сожалению", - сказал журналистам Песков, комментируя соответствующее решение властей Львова.
Он добавил, что таким образом Киев прославляет режим нацистов и прислужников, а Запад закрывает на это глаза.
"К нашему сожалению, кураторы киевского режима и стран западной Европы постоянно закрывают на это глаза", - сказал Песков журналистам.
Николай Кузнецов (1911-1944) - легендарный спецагент органов государственной безопасности СССР. Перед Великой Отечественной войной при непосредственном участии Кузнецова советская контрразведка провела несколько удачных комбинаций по разработке и вербовке сотрудников иностранных посольств и миссий в СССР. В годы войны Кузнецов действовал в составе спецотряда "Победители" Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР в тылу противника на Западной Украине в форме офицера вермахта с документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Благодаря Кузнецову удалось ликвидировать 11 генералов и высших государственных чиновников Третьего рейха в оккупированных Ровенской и Львовской областях. Кузнецов героически погиб 9 марта 1944 года в неравной схватке с бандитами УПА* ("Украинская повстанческая армия", запрещена в РФ – ред.).
Память о Кузнецове неоднократно оскверняли на современной Украине. В 2015 году имя Николая Кузнецова внесли в список лиц, подпадающих под украинский закон о декоммунизации. В 2016 году на основании этого закона городу Кузнецовск Ровенской области было возвращено название Вараш, которое он имел до 1973 года, когда еще не обладал статусом города. Памятник Кузнецову во Львове снесли в июне 1992 года, его перевезли в Россию на родину Кузнецова в город Талица Свердловской области. Памятник Кузнецову в Ровно сначала был перенесен на военное кладбище, а в 2022 году вообще демонтирован. Наконец, в июне 2018 года группа неизвестных осквернила могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове, а в марте 2019 года неизвестные похитили с его надгробной плиты бронзовый барельеф.
Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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ЛьвовРоссияУкраинаНиколай КузнецовДмитрий ПесковВ миреУкраинская повстанческая армияСССР
 
 
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