https://ria.ru/20250115/kreml-1993819850.html
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России - РИА Новости, 15.01.2025
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России
Выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:41:00+03:00
2025-01-15T12:41:00+03:00
2025-01-15T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
австралия
дмитрий песков
алексей павловский
энтони альбанезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988591024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6cb1be89a50d3638264f912a7a781bc.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва знает, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима. "Они (наемники - ред.) с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле в целом относятся к участию иностранных наемников на стороне Украины в специальной военной операции. В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News. Во вторник в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины и, предположительно, попавшего в плен в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
россия
украина
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988591024_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3934e4f704c215ac102bba308364e130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, австралия, дмитрий песков, алексей павловский, энтони альбанезе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Австралия, Дмитрий Песков, Алексей Павловский, Энтони Альбанезе
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России
Песков: иностранные наемники становятся законными целями для ВС России