https://ria.ru/20250115/kreml-1993819850.html

В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России

В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России - РИА Новости, 15.01.2025

В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России

Выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:41:00+03:00

2025-01-15T12:41:00+03:00

2025-01-15T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

австралия

дмитрий песков

алексей павловский

энтони альбанезе

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва знает, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима. "Они (наемники - ред.) с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле в целом относятся к участию иностранных наемников на стороне Украины в специальной военной операции. В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News. Во вторник в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины и, предположительно, попавшего в плен в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html

https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, австралия, дмитрий песков, алексей павловский, энтони альбанезе