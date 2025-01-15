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В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kreml-1993819850.html
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России - РИА Новости, 15.01.2025
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России
Выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:41:00+03:00
2025-01-15T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
австралия
дмитрий песков
алексей павловский
энтони альбанезе
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва знает, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима. "Они (наемники - ред.) с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле в целом относятся к участию иностранных наемников на стороне Украины в специальной военной операции. В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News. Во вторник в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины и, предположительно, попавшего в плен в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
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россия, украина, австралия, дмитрий песков, алексей павловский, энтони альбанезе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Австралия, Дмитрий Песков, Алексей Павловский, Энтони Альбанезе
В Кремле назвали иностранных наемников законными целями для ВС России

Песков: иностранные наемники становятся законными целями для ВС России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДесантная подготовка военнослужащих
Десантная подготовка военнослужащих - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выступающие на стороне Киева иностранные наемники становятся законными целями для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва знает, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима.
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"Они (наемники - ред.) с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле в целом относятся к участию иностранных наемников на стороне Украины в специальной военной операции.
В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News.
Во вторник в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины и, предположительно, попавшего в плен в зоне спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАвстралияДмитрий ПесковАлексей ПавловскийЭнтони Альбанезе
 
 
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