https://ria.ru/20250115/kreml-1993818781.html

Россия в курсе участия иностранных наемников в спецоперации, заявил Песков

Россия в курсе участия иностранных наемников в спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2025

Россия в курсе участия иностранных наемников в спецоперации, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в курсе того факта, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:35:00+03:00

2025-01-15T12:35:00+03:00

2025-01-15T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в курсе того факта, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима. "Нам хорошо известно, и это все фиксируется на земле, что иностранные наемники принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле в целом относятся к участию иностранных наемников на стороне Украины в специальной военной операции. В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News. Во вторник в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины и предположительно попавшего в плен в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

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в мире, украина, австралия, россия, дмитрий песков, алексей павловский, энтони альбанезе