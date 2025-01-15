https://ria.ru/20250115/kosenko-1993810605.html
Суд заочно арестовал блогера Косенко
Суд заочно арестовал блогера Косенко - РИА Новости, 15.01.2025
Суд заочно арестовал блогера Косенко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бросавшего в снег ребенка блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:58:00+03:00
2025-01-15T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бросавшего в снег ребенка блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации",- рассказали в суде.По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом". Косенко снял свои действия на видео и выложил в соцсеть год назад.Ему вменили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Его адвокат Сергей Жорин сообщал тогда РИА Новости, что блогер готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все исходники видеозаписи. По словам защитника, в съёмках видео ребёнок участие не принимал, "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа".Косенко объявлен в розыск. Ему вменили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд заочно арестовал блогера Косенко
Суд в Москве заочно арестовал блогера Косенко, который бросал ребенка в снег
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бросавшего в снег ребенка блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ
, на срок 2 месяца 00 суток с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации",- рассказали в суде.
По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом". Косенко снял свои действия на видео и выложил в соцсеть год назад.
Ему вменили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Его адвокат Сергей Жорин сообщал тогда РИА Новости, что блогер готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все исходники видеозаписи. По словам защитника, в съёмках видео ребёнок участие не принимал, "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа".
Косенко объявлен в розыск. Ему вменили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.