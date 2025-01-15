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Пленный украинский пограничник рассказал о коррупции в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:38 15.01.2025 (обновлено: 08:30 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/korruptsiya-1993767231.html
Пленный украинский пограничник рассказал о коррупции в рядах ВСУ
Пленный украинский пограничник рассказал о коррупции в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
Пленный украинский пограничник рассказал о коррупции в рядах ВСУ
Украинские военные вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить себя хотя бы газом и бензином, они очень деморализованы таким положением дел и видят в этом... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:38:00+03:00
2025-01-15T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские военные вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить себя хотя бы газом и бензином, они очень деморализованы таким положением дел и видят в этом проявление большой коррупции на уровне их государства, безразличного к нуждам армии, рассказал пленный украинский пограничник. Видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости. Группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В числе сдавшихся - инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 года рождения. "Наш командир прямым словами так и написал, что государство "забило" на нас и мы должны сами себя обеспечивать и скидываться деньгами", - сказал Бычко. "Эти факты были и раньше, присутствовали по месту службы в Харьковской области. Мы постоянно скидывались на материалы, на газ, на бензин, чтобы как-то прожить, протянуть на этих позициях", - добавил он. По словам Бычко, это "проблема большая", и она очень деморализует украинских военных.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html
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Пленный: "Украинские военные вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить себя газом и бензином"
Украинские военные вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить себя хотя бы газом и бензином, рассказал пленный украинский пограничник. Видео с его словами есть у РИА Новости. Он отметил, что в ВСУ очень деморализованы таким положением дел и видят в этом проявление большой коррупции на уровне государства, безразличного к нуждам армии.
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россия, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область
Пленный украинский пограничник рассказал о коррупции в рядах ВСУ

Пленный пограничник: бойцы ВСУ из-за коррупции побираются на газ и бензин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские военные вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить себя хотя бы газом и бензином, они очень деморализованы таким положением дел и видят в этом проявление большой коррупции на уровне их государства, безразличного к нуждам армии, рассказал пленный украинский пограничник. Видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости.
Группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В числе сдавшихся - инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко (позывной "Медведь"), 2001 года рождения.
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"Наш командир прямым словами так и написал, что государство "забило" на нас и мы должны сами себя обеспечивать и скидываться деньгами", - сказал Бычко. "Эти факты были и раньше, присутствовали по месту службы в Харьковской области. Мы постоянно скидывались на материалы, на газ, на бензин, чтобы как-то прожить, протянуть на этих позициях", - добавил он.
По словам Бычко, это "проблема большая", и она очень деморализует украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская область
 
 
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