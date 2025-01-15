https://ria.ru/20250115/korabli-1993884035.html

В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle

В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle - РИА Новости, 16.01.2025

В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle

В Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-15T17:24:00+03:00

2025-01-15T17:24:00+03:00

2025-01-16T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder."Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе. <…> НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвали электрический кабель и несколько кабелей связи", — говорится в материале.Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes из Нидерландов.По данным Yle, НАТО планирует задействовать до десяти кораблей, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники для "мониторинга инфраструктуры".Во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека блока Марка Рютте. По его итогам стало известно, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе.В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, отмечал, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что этого никогда не произойдет.Повреждение кабелей в Балтийском мореЛиния электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.

https://ria.ru/20250114/nato-1993695252.html

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20241205/eskalatsiya-1987518491.html

https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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