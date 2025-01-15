Рейтинг@Mail.ru
В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 15.01.2025 (обновлено: 08:07 16.01.2025)
https://ria.ru/20250115/korabli-1993884035.html
В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle
В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle - РИА Новости, 16.01.2025
В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle
В Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-15T17:24:00+03:00
2025-01-16T08:07:00+03:00
в мире
балтийское море
финский залив
финляндия
марк рютте
гитанас науседа
эдгар ринкевич
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993895864_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_f0aa4d1ab499a699dd75c423f0862e66.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder."Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе. &lt;…&gt; НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвали электрический кабель и несколько кабелей связи", — говорится в материале.Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes из Нидерландов.По данным Yle, НАТО планирует задействовать до десяти кораблей, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники для "мониторинга инфраструктуры".Во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека блока Марка Рютте. По его итогам стало известно, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе.В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, отмечал, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что этого никогда не произойдет.Повреждение кабелей в Балтийском мореЛиния электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
https://ria.ru/20250114/nato-1993695252.html
https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html
https://ria.ru/20241205/eskalatsiya-1987518491.html
https://ria.ru/20250103/shvetsiya-1992446802.html
балтийское море
финский залив
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993895864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44f90c67bfae718d330c5a22ae9810e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, финский залив, финляндия, марк рютте, гитанас науседа, эдгар ринкевич, нато, николай патрушев, мария захарова
В мире, Балтийское море, Финский залив, Финляндия, Марк Рютте, Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич, НАТО, Николай Патрушев, Мария Захарова
В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle

Yle: в Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии на Балтике

© Getty Images / picture alliance/Axel HeimkenМинный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes перед отправлением в Финский залив в порту Киль
Минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes перед отправлением в Финский залив в порту Киль - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Getty Images / picture alliance/Axel Heimken
Минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes перед отправлением в Финский залив в порту Киль
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder.
"Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе. <…> НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвали электрический кабель и несколько кабелей связи", — говорится в материале.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В НАТО заявили о праве принимать меры против любых судов в Балтийском море
14 января, 16:52
Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes из Нидерландов.
По данным Yle, НАТО планирует задействовать до десяти кораблей, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники для "мониторинга инфраструктуры".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России
30 декабря 2024, 08:00
Во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека блока Марка Рютте. По его итогам стало известно, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе.
В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, отмечал, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что этого никогда не произойдет.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Писториус призвал ЕС не провоцировать военную эскалацию в Балтийском море
5 декабря 2024, 15:31

Повреждение кабелей в Балтийском море

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
В Балтийском море - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Швеция направит в Финляндию корабль для расследования инцидента с EstLink 2
3 января, 22:37
 
В миреБалтийское мореФинский заливФинляндияМарк РюттеГитанас НауседаЭдгар РинкевичНАТОНиколай ПатрушевМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала