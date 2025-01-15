В Финский залив прибыли два корабля НАТО, пишет Yle
Yle: в Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии на Балтике
© Getty Images / picture alliance/Axel HeimkenМинный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes перед отправлением в Финский залив в порту Киль
© Getty Images / picture alliance/Axel Heimken
Минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes перед отправлением в Финский залив в порту Киль
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Финский залив прибыли два корабля НАТО в рамках новой миссии альянса на Балтике, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные портала VesselFinder.
"Два корабля от миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря находятся в Финском заливе. <…> НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвали электрический кабель и несколько кабелей связи", — говорится в материале.
Как пишет газета Helsingin Sanomat, в Финский залив прибыли минный тральщик ВМС ФРГ Datteln и гидрографическое судно Luymes из Нидерландов.
По данным Yle, НАТО планирует задействовать до десяти кораблей, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные беспилотники для "мониторинга инфраструктуры".
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Во вторник в Хельсинки прошел саммит стран НАТО Балтийского региона с участием генсека блока Марка Рютте. По его итогам стало известно, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе.
В заявлении при этом не сказано, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто в Балтийском море. Сама миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование ОВС НАТО в Монсе.
Помощник президента Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, отмечал, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что этого никогда не произойдет.
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Повреждение кабелей в Балтийском море
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Местная полиция подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование будет доведено до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.