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Украинский конфликт необходимо закончить, заявил кандидат в госсекретари
Украинский конфликт необходимо закончить, заявил кандидат в госсекретари - РИА Новости, 15.01.2025
Украинский конфликт необходимо закончить, заявил кандидат в госсекретари
Кандидат на пост главы госдепартамента США Марко Рубио заявил, что окончание конфликта на Украине должно быть одним из ключевых приоритетов американской... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T19:03:00+03:00
2025-01-15T19:03:00+03:00
2025-01-15T19:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы госдепартамента США Марко Рубио заявил, что окончание конфликта на Украине должно быть одним из ключевых приоритетов американской политики."Эта война должна закончиться, и я считаю, что официальная позиция США должна состоять в том, чтобы содействовать её завершению", – отметил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон. "Мой взгляд на это заключается в том, что началом пути к урегулированию может стать режим прекращения огня", – добавил кандидат.Рубио также отметил, что для заключения мирного соглашения обе стороны должны обладать рычагами влияния и быть готовыми к компромиссам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Государственный департамент США
Украинский конфликт необходимо закончить, заявил кандидат в госсекретари
Кандидат в госсекретари Рубио: необходимо положить конец украинскому конфликту