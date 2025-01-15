https://ria.ru/20250115/konflikt--1993905587.html

Украинский конфликт необходимо закончить, заявил кандидат в госсекретари

Украинский конфликт необходимо закончить, заявил кандидат в госсекретари - РИА Новости, 15.01.2025

Украинский конфликт необходимо закончить, заявил кандидат в госсекретари

Кандидат на пост главы госдепартамента США Марко Рубио заявил, что окончание конфликта на Украине должно быть одним из ключевых приоритетов американской... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:03:00+03:00

2025-01-15T19:03:00+03:00

2025-01-15T19:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Кандидат на пост главы госдепартамента США Марко Рубио заявил, что окончание конфликта на Украине должно быть одним из ключевых приоритетов американской политики."Эта война должна закончиться, и я считаю, что официальная позиция США должна состоять в том, чтобы содействовать её завершению", – отметил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.Он подчеркнул, что достижение мира будет сложным процессом, требующим "смелой дипломатии" и реального баланса интересов обеих сторон. "Мой взгляд на это заключается в том, что началом пути к урегулированию может стать режим прекращения огня", – добавил кандидат.Рубио также отметил, что для заключения мирного соглашения обе стороны должны обладать рычагами влияния и быть готовыми к компромиссам.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, марко рубио, государственный департамент сша