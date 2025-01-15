https://ria.ru/20250115/konferentsii-1993860806.html

Минобороны проведет более 20 конференций по защите исторической правды

Минобороны проведет более 20 конференций по защите исторической правды - РИА Новости, 15.01.2025

Минобороны проведет более 20 конференций по защите исторической правды

Министерство обороны РФ в 2025 году проведет в России и за рубежом более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:41:00+03:00

2025-01-15T15:41:00+03:00

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россия

андрей белоусов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство обороны РФ в 2025 году проведет в России и за рубежом более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов. Противодействие фальсификации истории - это одно из пяти основных направлений работы Минобороны по подготовке к празднованию 80-летия Победы, сообщил Белоусов в среду на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит президент РФ Владимир Путин. "Планируется провести более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий в России и за рубежом", - сказал Белоусов. "В апреле совместно с министерством обороны Республики Беларусь организуем работу третьего международного антифашистского конгресса", - добавил он.

https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html

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Варвара Скокшина

россия, андрей белоусов, владимир путин, общество