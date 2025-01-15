https://ria.ru/20250115/konferentsii-1993860806.html
Минобороны проведет более 20 конференций по защите исторической правды
Минобороны проведет более 20 конференций по защите исторической правды - РИА Новости, 15.01.2025
Минобороны проведет более 20 конференций по защите исторической правды
Министерство обороны РФ в 2025 году проведет в России и за рубежом более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:41:00+03:00
2025-01-15T15:41:00+03:00
2025-01-15T15:41:00+03:00
россия
андрей белоусов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство обороны РФ в 2025 году проведет в России и за рубежом более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий, направленных на сохранение исторической правды, заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов. Противодействие фальсификации истории - это одно из пяти основных направлений работы Минобороны по подготовке к празднованию 80-летия Победы, сообщил Белоусов в среду на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит президент РФ Владимир Путин. "Планируется провести более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий в России и за рубежом", - сказал Белоусов. "В апреле совместно с министерством обороны Республики Беларусь организуем работу третьего международного антифашистского конгресса", - добавил он.
https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, владимир путин, общество
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Общество
Минобороны проведет более 20 конференций по защите исторической правды
Минобороны за год проведет более 20 конференций по защите исторической правды