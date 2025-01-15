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Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район - РИА Новости, 15.01.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:23 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kompanii-1993805755.html
Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район
Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район - РИА Новости, 15.01.2025
Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район
Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в развитие Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году, сообщил глава... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:23:00+03:00
2025-01-15T11:23:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в развитие Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Более 138 миллионов рублей вложили недропользователи в развитие Сургутского района в 2024 году. Из них 132 миллиона рублей были направлены на реализацию проекта "Музей "Барсова гора" - строительство и оснащение объектов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще 6 миллионов были вложены в финансирование ряда мероприятий в Сургутском районе и оснащение детских садов. Кроме того, добывающие компании занимались ремонтом объектов и инфраструктуры в поселениях, в том числе улицы Боровая в селе Угут, покрытия дорог в Лянторе, в Нижнесортымском и Федоровском, а также асфальтированием двора Лянторской школы №6. По словам Трубецкого, компании также безвозмездно предоставляют муниципалитету вертолетные часы и транспорт для перевозки медицинских бригад, лекарств и продуктов питания на труднодоступные территории. В общей сложности, как уточнил глава муниципалитета, в Сургутском районе работают более 20 компаний-недропользователей.
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сургутский район, лянтор
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Лянтор
Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район

В развитие Сургутского района в 2024 году вложили более 138 миллионов рублей

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в развитие Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Более 138 миллионов рублей вложили недропользователи в развитие Сургутского района в 2024 году. Из них 132 миллиона рублей были направлены на реализацию проекта "Музей "Барсова гора" - строительство и оснащение объектов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что еще 6 миллионов были вложены в финансирование ряда мероприятий в Сургутском районе и оснащение детских садов. Кроме того, добывающие компании занимались ремонтом объектов и инфраструктуры в поселениях, в том числе улицы Боровая в селе Угут, покрытия дорог в Лянторе, в Нижнесортымском и Федоровском, а также асфальтированием двора Лянторской школы №6.
По словам Трубецкого, компании также безвозмездно предоставляют муниципалитету вертолетные часы и транспорт для перевозки медицинских бригад, лекарств и продуктов питания на труднодоступные территории. В общей сложности, как уточнил глава муниципалитета, в Сургутском районе работают более 20 компаний-недропользователей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районЛянтор
 
 
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