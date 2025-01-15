https://ria.ru/20250115/kompanii-1993805755.html

Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район

Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район - РИА Новости, 15.01.2025

Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в Сургутский район

Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в развитие Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году, сообщил глава... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:23:00+03:00

2025-01-15T11:23:00+03:00

2025-01-15T11:23:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Добывающие компании вложили более 138 миллионов рублей в развитие Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в 2024 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Более 138 миллионов рублей вложили недропользователи в развитие Сургутского района в 2024 году. Из них 132 миллиона рублей были направлены на реализацию проекта "Музей "Барсова гора" - строительство и оснащение объектов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще 6 миллионов были вложены в финансирование ряда мероприятий в Сургутском районе и оснащение детских садов. Кроме того, добывающие компании занимались ремонтом объектов и инфраструктуры в поселениях, в том числе улицы Боровая в селе Угут, покрытия дорог в Лянторе, в Нижнесортымском и Федоровском, а также асфальтированием двора Лянторской школы №6. По словам Трубецкого, компании также безвозмездно предоставляют муниципалитету вертолетные часы и транспорт для перевозки медицинских бригад, лекарств и продуктов питания на труднодоступные территории. В общей сложности, как уточнил глава муниципалитета, в Сургутском районе работают более 20 компаний-недропользователей.

https://ria.ru/20241218/yugra-1989893100.html

сургутский район

лянтор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, лянтор