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В центре Киева загорелась электрическая подстанция - РИА Новости, 15.01.2025
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10:16 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kiev-1993789718.html
В центре Киева загорелась электрическая подстанция
В центре Киева загорелась электрическая подстанция - РИА Новости, 15.01.2025
В центре Киева загорелась электрическая подстанция
Электрическая подстанция горит в центре Киева недалеко от офиса Зеленского, причины возгорания неизвестны, сообщает Киевская городская государственная... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Электрическая подстанция горит в центре Киева недалеко от офиса Зеленского, причины возгорания неизвестны, сообщает Киевская городская государственная администрация. Согласно Google-картам, подстанция, которая загорелась в центре города, находится в 500 метрах от офиса Зеленского. "На улице Крещатик, 15, загорелась электрическая подстанция. Соответствующие службы работают на месте. Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Причины возгорания подстанции не указываются.
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городское хозяйство москвы, киев, дтэк, в мире
Городское хозяйство Москвы, Киев, ДТЭК, В мире
В центре Киева загорелась электрическая подстанция

В центре Киева недалеко от офиса Зеленского загорелась электроподстанция

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Электрическая подстанция горит в центре Киева недалеко от офиса Зеленского, причины возгорания неизвестны, сообщает Киевская городская государственная администрация.
Согласно Google-картам, подстанция, которая загорелась в центре города, находится в 500 метрах от офиса Зеленского.
"На улице Крещатик, 15, загорелась электрическая подстанция. Соответствующие службы работают на месте. Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Причины возгорания подстанции не указываются.
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