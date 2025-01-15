https://ria.ru/20250115/kiev-1993789718.html

В центре Киева загорелась электрическая подстанция

В центре Киева загорелась электрическая подстанция - РИА Новости, 15.01.2025

В центре Киева загорелась электрическая подстанция

Электрическая подстанция горит в центре Киева недалеко от офиса Зеленского, причины возгорания неизвестны, сообщает Киевская городская государственная... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Электрическая подстанция горит в центре Киева недалеко от офиса Зеленского, причины возгорания неизвестны, сообщает Киевская городская государственная администрация. Согласно Google-картам, подстанция, которая загорелась в центре города, находится в 500 метрах от офиса Зеленского. "На улице Крещатик, 15, загорелась электрическая подстанция. Соответствующие службы работают на месте. Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Причины возгорания подстанции не указываются.

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городское хозяйство москвы, киев, дтэк, в мире