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В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в мебельном цеху
В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в мебельном цеху - РИА Новости, 15.01.2025
В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в мебельном цеху
Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цеху в дагестанском Хасавюрте, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:49:00+03:00
2025-01-15T07:49:00+03:00
2025-01-15T07:49:00+03:00
происшествия
хасавюрт
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цеху в дагестанском Хасавюрте, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В среду ночью МЧС РФ сообщило, что горит мебельный цех в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом. В ГУМЧС уточняли, что в результате пожара жертв и пострадавших нет. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Дагестане", - говорится в сообщении.
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происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюрт, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хасавюрте ликвидировали открытое горение в мебельном цеху
МЧС: в мебельном цеху в Хасавюрте ликвидировали открытое горение