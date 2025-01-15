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В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе
В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 15.01.2025
В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе
Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе в дагестанском Хасавюрте, сообщило МЧС России. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T01:37:00+03:00
2025-01-15T01:37:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе в дагестанском Хасавюрте, сообщило МЧС России. В среду ночью МЧС РФ сообщило, что горит мебельный цех в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Дагестане", - говорится в Telegram-канале ведомства.В ГУ МЧС отметили, что в результате пожара "жертв и пострадавших нет".
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происшествия, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Хасавюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе
МЧС: пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе в дагестанском Хасавюрте