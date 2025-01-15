https://ria.ru/20250115/khasavyurt-1993753316.html

В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе

В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 15.01.2025

В Хасавюрте локализовали пожар в мебельном цехе

Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе в дагестанском Хасавюрте, сообщило МЧС России. РИА Новости, 15.01.2025

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происшествия

россия

хасавюрт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе в дагестанском Хасавюрте, сообщило МЧС России. В среду ночью МЧС РФ сообщило, что горит мебельный цех в дагестанском Хасавюрте на площади 1,5 тысячи "квадратов", огонь перекинулся на жилой дом. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Дагестане", - говорится в Telegram-канале ведомства.В ГУ МЧС отметили, что в результате пожара "жертв и пострадавших нет".

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2025

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происшествия, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)