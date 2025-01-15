https://ria.ru/20250115/katar-1993924256.html

Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели

Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели - РИА Новости, 15.01.2025

Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели

Катар не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе, но стороны конфликта настаивали на периоде подготовки к перемирию, сказал РИА... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:37:00+03:00

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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Катар не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе, но стороны конфликта настаивали на периоде подготовки к перемирию, сказал РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Оно предусматривает, что на первом этапе в 42 дня свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.В секторе Газа до сих пор удерживаются в заложниках обладающие российским гражданством Александр Труфанов, который проходил службу в ЦАХАЛ, а также сын российской гражданки, уроженец Донецка Максим Харкин.

https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, хамас, египет