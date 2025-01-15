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Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели - РИА Новости, 15.01.2025
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22:37 15.01.2025 (обновлено: 23:57 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/katar-1993924256.html
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели - РИА Новости, 15.01.2025
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели
Катар не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе, но стороны конфликта настаивали на периоде подготовки к перемирию, сказал РИА... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:37:00+03:00
2025-01-15T23:57:00+03:00
в мире
катар
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сша
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египет
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Катар не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе, но стороны конфликта настаивали на периоде подготовки к перемирию, сказал РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Оно предусматривает, что на первом этапе в 42 дня свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.В секторе Газа до сих пор удерживаются в заложниках обладающие российским гражданством Александр Труфанов, который проходил службу в ЦАХАЛ, а также сын российской гражданки, уроженец Донецка Максим Харкин.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
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в мире, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, хамас, египет
В мире, Катар, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, США, ХАМАС, Египет
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели

МИД Катара не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Катар не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе, но стороны конфликта настаивали на периоде подготовки к перемирию, сказал РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Оно предусматривает, что на первом этапе в 42 дня свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.
В секторе Газа до сих пор удерживаются в заложниках обладающие российским гражданством Александр Труфанов, который проходил службу в ЦАХАЛ, а также сын российской гражданки, уроженец Донецка Максим Харкин.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Прекращения огня в Газе добились посредники из Катара, Египта и США
Вчера, 21:57
 
В миреКатарОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024СШАХАМАСЕгипет
 
 
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