https://ria.ru/20250115/katar-1993924256.html
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели - РИА Новости, 15.01.2025
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели
Катар не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе, но стороны конфликта настаивали на периоде подготовки к перемирию, сказал РИА... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:37:00+03:00
2025-01-15T22:37:00+03:00
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Катар не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе, но стороны конфликта настаивали на периоде подготовки к перемирию, сказал РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Оно предусматривает, что на первом этапе в 42 дня свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.В секторе Газа до сих пор удерживаются в заложниках обладающие российским гражданством Александр Труфанов, который проходил службу в ЦАХАЛ, а также сын российской гражданки, уроженец Донецка Максим Харкин.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920407.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, хамас, египет
В мире, Катар, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, США, ХАМАС, Египет
Катар считает, что для прекращения огня в Газе не надо ждать конца недели
МИД Катара не считает, что нужно ждать конца недели для прекращения огня в Газе