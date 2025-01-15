Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью
Киселев назвал Карасева, нахамившего Алиеву, сетевой падалью
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Дмитрий Киселев назвал в беседе с РИА Новости нахамившего президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "политолога" Владимира Карасева сетевой падалью.
По данным СМИ, Карасев хамски высказался в адрес политика из-за его слов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана в конце декабря.
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"Заявления "политолога" Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева носят шальной, намеренно хамский характер, никоим образом не представляют позицию Общественной палаты и заслуживают самого решительного осуждения", — сказал Киселев.
Удивление журналиста вызвал тот факт, что в контексте оскорблений от Карасева возникла Общественная палата.
"Владимир Карасев не является членом Общественной палаты и даже не числится в списке Координационного совета по интеграции новых субъектов России. То есть это обычная сетевая информационная падаль, которой хватает и в России, и в Азербайджане. Стоит ли ей питаться? Никого она здоровее не сделает", — пояснил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
Киселев добавил, что по-хорошему нужно выразить соболезнования семьям всех погибших на рейсе AZAL J2-8243 Баку — Грозный, ожидать результатов справедливого расследования и наказания виновных.
"Очень надеюсь, что эта общая для нас трагедия не будет использована недоброжелателями против союзнических отношений России и Азербайджана, у которых, безусловно, должен быть запас прочности и для куда более суровых испытаний. Вместе мы — сила!" — заключил он.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета. Основные заявления:
- Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
- Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и во Владикавказе.
- В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
- Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
- Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.