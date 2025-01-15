https://ria.ru/20250115/karasev-1993833591.html

Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью

Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью - РИА Новости, 15.01.2025

Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Дмитрий Киселев назвал в беседе с РИА Новости нахамившего президенту... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:43:00+03:00

2025-01-15T13:43:00+03:00

2025-01-15T14:38:00+03:00

россия

азербайджан

ильхам алиев

дмитрий киселев

в мире

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Дмитрий Киселев назвал в беседе с РИА Новости нахамившего президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "политолога" Владимира Карасева сетевой падалью.По данным СМИ, Карасев хамски высказался в адрес политика из-за его слов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана в конце декабря."Заявления "политолога" Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева носят шальной, намеренно хамский характер, никоим образом не представляют позицию Общественной палаты и заслуживают самого решительного осуждения", — сказал Киселев.Удивление журналиста вызвал тот факт, что в контексте оскорблений от Карасева возникла Общественная палата."Владимир Карасев не является членом Общественной палаты и даже не числится в списке Координационного совета по интеграции новых субъектов России. То есть это обычная сетевая информационная падаль, которой хватает и в России, и в Азербайджане. Стоит ли ей питаться? Никого она здоровее не сделает", — пояснил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".Киселев добавил, что по-хорошему нужно выразить соболезнования семьям всех погибших на рейсе AZAL J2-8243 Баку — Грозный, ожидать результатов справедливого расследования и наказания виновных."Очень надеюсь, что эта общая для нас трагедия не будет использована недоброжелателями против союзнических отношений России и Азербайджана, у которых, безусловно, должен быть запас прочности и для куда более суровых испытаний. Вместе мы — сила!" — заключил он.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета. Основные заявления:

https://ria.ru/20250109/peskov-1992934036.html

https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html

https://ria.ru/20250115/kazahstan-1993803238.html

https://ria.ru/20250109/rossija-1992920193.html

россия

азербайджан

грозный

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий киселев, в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)