Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 15.01.2025 (обновлено: 14:38 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/karasev-1993833591.html
Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью
Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью - РИА Новости, 15.01.2025
Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Дмитрий Киселев назвал в беседе с РИА Новости нахамившего президенту... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:43:00+03:00
2025-01-15T14:38:00+03:00
россия
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий киселев
в мире
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923396602_0:195:3197:1994_1920x0_80_0_0_ded35dabe6ec82cc76a170ca007c1e64.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Дмитрий Киселев назвал в беседе с РИА Новости нахамившего президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "политолога" Владимира Карасева сетевой падалью.По данным СМИ, Карасев хамски высказался в адрес политика из-за его слов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана в конце декабря."Заявления "политолога" Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева носят шальной, намеренно хамский характер, никоим образом не представляют позицию Общественной палаты и заслуживают самого решительного осуждения", — сказал Киселев.Удивление журналиста вызвал тот факт, что в контексте оскорблений от Карасева возникла Общественная палата."Владимир Карасев не является членом Общественной палаты и даже не числится в списке Координационного совета по интеграции новых субъектов России. То есть это обычная сетевая информационная падаль, которой хватает и в России, и в Азербайджане. Стоит ли ей питаться? Никого она здоровее не сделает", — пояснил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".Киселев добавил, что по-хорошему нужно выразить соболезнования семьям всех погибших на рейсе AZAL J2-8243 Баку — Грозный, ожидать результатов справедливого расследования и наказания виновных."Очень надеюсь, что эта общая для нас трагедия не будет использована недоброжелателями против союзнических отношений России и Азербайджана, у которых, безусловно, должен быть запас прочности и для куда более суровых испытаний. Вместе мы — сила!" — заключил он.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета. Основные заявления:
https://ria.ru/20250109/peskov-1992934036.html
https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html
https://ria.ru/20250115/kazahstan-1993803238.html
https://ria.ru/20250109/rossija-1992920193.html
россия
азербайджан
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923396602_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_e9b00e3338547a559c1f245c3dbe9eca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий киселев, в мире, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Киселев, В мире, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Киселев назвал нахамившего Алиеву "политолога" Карасева сетевой падалью

Киселев назвал Карасева, нахамившего Алиеву, сетевой падалью

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", член Общественной палаты Дмитрий Киселев назвал в беседе с РИА Новости нахамившего президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "политолога" Владимира Карасева сетевой падалью.
По данным СМИ, Карасев хамски высказался в адрес политика из-за его слов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана в конце декабря.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева
9 января, 13:58
"Заявления "политолога" Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева носят шальной, намеренно хамский характер, никоим образом не представляют позицию Общественной палаты и заслуживают самого решительного осуждения", — сказал Киселев.
Удивление журналиста вызвал тот факт, что в контексте оскорблений от Карасева возникла Общественная палата.
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Лавров призвал не нагнетать истерию по поводу причин крушения AZAL
14 января, 13:57
"Владимир Карасев не является членом Общественной палаты и даже не числится в списке Координационного совета по интеграции новых субъектов России. То есть это обычная сетевая информационная падаль, которой хватает и в России, и в Азербайджане. Стоит ли ей питаться? Никого она здоровее не сделает", — пояснил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
Киселев добавил, что по-хорошему нужно выразить соболезнования семьям всех погибших на рейсе AZAL J2-8243 Баку — Грозный, ожидать результатов справедливого расследования и наказания виновных.
"Очень надеюсь, что эта общая для нас трагедия не будет использована недоброжелателями против союзнических отношений России и Азербайджана, у которых, безусловно, должен быть запас прочности и для куда более суровых испытаний. Вместе мы — сила!" — заключил он.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Казахстан направил следственные поручения по AZAL в Россию и Азербайджан
Вчера, 11:11

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета. Основные заявления:
  • Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
  • Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и во Владикавказе.
  • В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
  • Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
  • Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
9 января, 12:52
 
РоссияАзербайджанИльхам АлиевДмитрий КиселевВ миреФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала