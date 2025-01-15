В Лос-Анджелесе задержали трех человек по подозрению в поджоге
В Лос-Анджелесе задержали трех подозреваемых в поджоге на фоне лесных пожаров
© Getty Images / Justin SullivanПолицейский автомобиль на сгоревшей улице в Пасифик Палисадес в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Justin Sullivan
Полицейский автомобиль на сгоревшей улице в Пасифик Палисадес в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Лос-Анджелесе, охваченном природными пожарами, задержали трех человек по подозрению в поджоге, сообщил глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелл.
"В воскресенье ночью наши офицеры в (районе. — Прим. ред.) Северный Голливуд ответили на вызов в связи с (обнаружением. — Прим. ред.) возможного подозреваемого в поджоге", — сказал он на пресс-конференции.
Отмечается, что задержанный использовал зажигалку для барбекю, чтобы начать пожар. Еще двух подозреваемых задержали в понедельник.
Лесные пожары начались в Лос-Анджелесе 7 января, их уже признали самыми масштабными в истории штата: площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров, погибли по меньшей мере 24 человека, огонь уничтожил более 12,3 тысячи строений. Сгорели дома известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.
Как утверждают метеорологи, причиной быстрого распространения огня стала сухая и ветреная погода. При этом в сообщении Daily Mail 10 января говорилось, что мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала бедствия потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 спецстанций.
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