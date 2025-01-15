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Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html
Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске
Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске - РИА Новости, 15.01.2025
Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры оборонительно-наступательных действий российских военнослужащих в городе Волчанск Харьковской области. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:22:00+03:00
2025-01-15T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 15 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры оборонительно-наступательных действий российских военнослужащих в городе Волчанск Харьковской области. "Город Волчанск, Харьковская область. Здесь ведут оборонительно-наступательные действия военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" МО РФ и сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Поставленные задачи бойцы выполняют в тесном сотрудничестве с 128-й отдельной мотострелковой бригадой", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он назвал работу бойцов "слаженной и плодотворной", по словам главы региона, они действуют предельно аккуратно и четко. "Что в обороне, что в наступлении в конечном итоге все сводится к одному исходу - значительным потерям среди личного состава ВСУ", — написал Кадыров. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.
https://ria.ru/20250113/vsu-1993444566.html
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Оборонительно-наступательные действия военнослужащих батальона "Запад-АХМАТ" в Волчанске
Город Волчанск, Харьковская область. Здесь ведут оборонительно-наступательные действия военнослужащие батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ и сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Поставленные задачи бойцы выполняют в тесном сотрудничестве с 128-й отдельной мотострелковой бригадой.
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волчанск, харьковская область, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске

Кадыров показал кадры оборонительно-наступательных действий ВС РФ в Волчанске

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ГРОЗНЫЙ, 15 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры оборонительно-наступательных действий российских военнослужащих в городе Волчанск Харьковской области.
«
"Город Волчанск, Харьковская область. Здесь ведут оборонительно-наступательные действия военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" МО РФ и сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Поставленные задачи бойцы выполняют в тесном сотрудничестве с 128-й отдельной мотострелковой бригадой", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районах Липцы и Волчанска
13 января, 12:11
Он назвал работу бойцов "слаженной и плодотворной", по словам главы региона, они действуют предельно аккуратно и четко.
«
"Что в обороне, что в наступлении в конечном итоге все сводится к одному исходу - значительным потерям среди личного состава ВСУ", — написал Кадыров.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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