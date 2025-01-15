https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html

Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске

Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске - РИА Новости, 15.01.2025

Кадыров показал кадры наступательных действий российских бойцов в Волчанске

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры оборонительно-наступательных действий российских военнослужащих в городе Волчанск Харьковской области. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:22:00+03:00

2025-01-15T16:22:00+03:00

2025-01-15T16:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 15 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры оборонительно-наступательных действий российских военнослужащих в городе Волчанск Харьковской области. "Город Волчанск, Харьковская область. Здесь ведут оборонительно-наступательные действия военнослужащие батальона "Запад-Ахмат" МО РФ и сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Поставленные задачи бойцы выполняют в тесном сотрудничестве с 128-й отдельной мотострелковой бригадой", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он назвал работу бойцов "слаженной и плодотворной", по словам главы региона, они действуют предельно аккуратно и четко. "Что в обороне, что в наступлении в конечном итоге все сводится к одному исходу - значительным потерям среди личного состава ВСУ", — написал Кадыров. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области.

https://ria.ru/20250113/vsu-1993444566.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оборонительно-наступательные действия военнослужащих батальона "Запад-АХМАТ" в Волчанске Город Волчанск, Харьковская область. Здесь ведут оборонительно-наступательные действия военнослужащие батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ и сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Поставленные задачи бойцы выполняют в тесном сотрудничестве с 128-й отдельной мотострелковой бригадой. 2025-01-15T16:22 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

волчанск, харьковская область, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины