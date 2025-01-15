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Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа - РИА Новости, 15.01.2025
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21:39 15.01.2025 (обновлено: 21:53 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/izrail-1993918857.html
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа - РИА Новости, 15.01.2025
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа
Израиль освободит 1 тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, говорится в проекте соглашения, полученном РИА Новости от... РИА Новости, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Израиль освободит 1 тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, говорится в проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС."Израиль освободит тысячу заключенных из Газы, задержанных с 8 октября 2023 года и не участвовавших в событиях 7 октября 2023 года", - сообщается в проекте соглашения.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993919922.html
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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа

Израиль освободит тысячу заключенных после 8 октября 2023 года из Газы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПортреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме
Портреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Портреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Израиль освободит 1 тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, говорится в проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС.
"Израиль освободит тысячу заключенных из Газы, задержанных с 8 октября 2023 года и не участвовавших в событиях 7 октября 2023 года", - сообщается в проекте соглашения.
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В миреИзраильХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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