https://ria.ru/20250115/izrail-1993918857.html
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа - РИА Новости, 15.01.2025
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа
Израиль освободит 1 тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, говорится в проекте соглашения, полученном РИА Новости от... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Израиль освободит 1 тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, говорится в проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС."Израиль освободит тысячу заключенных из Газы, задержанных с 8 октября 2023 года и не участвовавших в событиях 7 октября 2023 года", - сообщается в проекте соглашения.
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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа
Израиль освободит тысячу заключенных после 8 октября 2023 года из Газы