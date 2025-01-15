СМИ: в Ирландии договорились о составе коалиционного правительства
RTE: независимые депутаты войдут в коалиционное правительство Ирландии
Флаг Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ирландские партии "Фианна Файл" и "Фине Гэл" достигли соглашения с региональными независимыми депутатами о составе коалиционного правительства, сообщает телерадиокомпания RTE.
"Два независимых депутата нижней палаты парламента Ирландии будут участвовать в заседаниях правительства в качестве главных младших министров в рамках соглашения, чтобы подготовить почву для формирования следующего правительства... Семь региональных независимых депутатов намерены поддержать следующее правительство в рамках соглашения с "Фианна Файл" и "Фине Гэл", - говорится в сообщении.
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Согласно RTE, в новое правительство войдут восемь членов партии "Фианна Файл" и семь членов партии "Фине Гэл". При этом ожидается, что пост премьер-министра займет глава МИД и минобороны Ирландии, лидер "Фианна Файл" Михол Мартин.
Отмечается, что новое правительство будет представлено парламенту 22 января.
Досрочные выборы в нижнюю палату ирландского парламента прошли 29 ноября 2024 года. По данным, представленным телерадиокомпанией RTE, первое место по итогам выборов заняла республиканская партия "Фианна Файл", набрав около 22% голосов и получив 48 мест в парламенте. Второе место заняла левоцентристская партия "Шинн Фейн" с 19% голосов и 39 местами. На третье место вышла либерально-консервативная партия "Фине Гэл", набрав около 21% голосов и получив 38 мест в парламенте. Ранее партии "Фине Гэл" и "Фианна Файл" уже заявляли, что не намерены вступать в коалиционный союз с "Шинн Фейн".
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