https://ria.ru/20250115/irlandiya-1993751301.html

СМИ: в Ирландии договорились о составе коалиционного правительства

СМИ: в Ирландии договорились о составе коалиционного правительства - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: в Ирландии договорились о составе коалиционного правительства

Ирландские партии "Фианна Файл" и "Фине Гэл" достигли соглашения с региональными независимыми депутатами о составе коалиционного правительства, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T00:54:00+03:00

2025-01-15T00:54:00+03:00

2025-01-15T00:55:00+03:00

в мире

ирландия

фине гэл

шинн фейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93853/38/938533864_0:278:2952:1939_1920x0_80_0_0_68d72b2da0edfebabdc5f8abfb8a905a.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ирландские партии "Фианна Файл" и "Фине Гэл" достигли соглашения с региональными независимыми депутатами о составе коалиционного правительства, сообщает телерадиокомпания RTE. "Два независимых депутата нижней палаты парламента Ирландии будут участвовать в заседаниях правительства в качестве главных младших министров в рамках соглашения, чтобы подготовить почву для формирования следующего правительства... Семь региональных независимых депутатов намерены поддержать следующее правительство в рамках соглашения с "Фианна Файл" и "Фине Гэл", - говорится в сообщении. Согласно RTE, в новое правительство войдут восемь членов партии "Фианна Файл" и семь членов партии "Фине Гэл". При этом ожидается, что пост премьер-министра займет глава МИД и минобороны Ирландии, лидер "Фианна Файл" Михол Мартин. Отмечается, что новое правительство будет представлено парламенту 22 января. Досрочные выборы в нижнюю палату ирландского парламента прошли 29 ноября 2024 года. По данным, представленным телерадиокомпанией RTE, первое место по итогам выборов заняла республиканская партия "Фианна Файл", набрав около 22% голосов и получив 48 мест в парламенте. Второе место заняла левоцентристская партия "Шинн Фейн" с 19% голосов и 39 местами. На третье место вышла либерально-консервативная партия "Фине Гэл", набрав около 21% голосов и получив 38 мест в парламенте. Ранее партии "Фине Гэл" и "Фианна Файл" уже заявляли, что не намерены вступать в коалиционный союз с "Шинн Фейн".

https://ria.ru/20241211/irlandiya-1988702415.html

https://ria.ru/20241215/premer-1989324009.html

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирландия, фине гэл, шинн фейн