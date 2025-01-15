https://ria.ru/20250115/iran-1993913175.html

США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари

США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари - РИА Новости, 15.01.2025

США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари

Следующая администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с Ираном, заявил кандидат... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:29:00+03:00

2025-01-15T20:29:00+03:00

2025-01-15T20:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Следующая администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с Ираном, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио. "Мое мнение заключается в том, что нам следует быть открытыми для любой договоренности, которая позволит нам обеспечить безопасность и стабильность в регионе и одновременно трезво смотреть на возможные уступки с нашей стороны иранскому режиму", - сказал Рубио. Его слова прозвучали в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената, где рассматривалась его кандидатура. При этом Рубио подчеркнул, что "ни при каких обстоятельствах" Вашингтон не может позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием, а также вновь получить ресурсы, которые, по мнению США, используются для поддержки террористических группировок в регионе.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988853050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, иран, марко рубио, дональд трамп