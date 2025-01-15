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США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари
США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари - РИА Новости, 15.01.2025
США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари
Следующая администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с Ираном, заявил кандидат... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:29:00+03:00
2025-01-15T20:29:00+03:00
2025-01-15T20:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Следующая администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с Ираном, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио. "Мое мнение заключается в том, что нам следует быть открытыми для любой договоренности, которая позволит нам обеспечить безопасность и стабильность в регионе и одновременно трезво смотреть на возможные уступки с нашей стороны иранскому режиму", - сказал Рубио. Его слова прозвучали в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената, где рассматривалась его кандидатура. При этом Рубио подчеркнул, что "ни при каких обстоятельствах" Вашингтон не может позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием, а также вновь получить ресурсы, которые, по мнению США, используются для поддержки террористических группировок в регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, иран, марко рубио, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Иран, Марко Рубио, Дональд Трамп
США не дадут Ирану создать ядерное оружие, заявил кандидат в госсекретари
Рубио: США должны быть открыты для новых договоренностей с Ираном