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Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией - РИА Новости, 15.01.2025
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15:43 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/iran-1993861833.html
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией - РИА Новости, 15.01.2025
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией
Россия и Иран по новому договору будут сотрудничать в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, ИИ и медицине, написал в своей статье для РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:43:00+03:00
2025-01-15T15:43:00+03:00
иран
россия
аббас аракчи
политика
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ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Россия и Иран по новому договору будут сотрудничать в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, ИИ и медицине, написал в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "И Иран, и Россия обладают обширным научно-исследовательским потенциалом. Договор о всеобъемлющем партнерстве предоставляет платформу для обмена знаниями и сотрудничества в таких областях, как нанотехнологии, аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и медицинские науки. Это сотрудничество будет расширяться не только на правительственном уровне, но и между университетами и исследовательскими учреждениями двух стран", - написал Аракчи.
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иран, россия, аббас аракчи, политика
Иран, Россия, Аббас Аракчи, Политика
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией

Глава МИД Ирана: Москва и Тегеран будут сотрудничать в космосе, ИИ и медицине

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Россия и Иран по новому договору будут сотрудничать в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, ИИ и медицине, написал в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Иран, и Россия обладают обширным научно-исследовательским потенциалом. Договор о всеобъемлющем партнерстве предоставляет платформу для обмена знаниями и сотрудничества в таких областях, как нанотехнологии, аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и медицинские науки. Это сотрудничество будет расширяться не только на правительственном уровне, но и между университетами и исследовательскими учреждениями двух стран", - написал Аракчи.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Сотрудничество России и Ирана в обороне никому не угрожает, заявил Аракчи
Вчера, 14:32
 
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