https://ria.ru/20250115/iran-1993861833.html

Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией

Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией - РИА Новости, 15.01.2025

Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией

Россия и Иран по новому договору будут сотрудничать в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, ИИ и медицине, написал в своей статье для РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:43:00+03:00

2025-01-15T15:43:00+03:00

2025-01-15T15:43:00+03:00

иран

россия

аббас аракчи

политика

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ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Россия и Иран по новому договору будут сотрудничать в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, ИИ и медицине, написал в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "И Иран, и Россия обладают обширным научно-исследовательским потенциалом. Договор о всеобъемлющем партнерстве предоставляет платформу для обмена знаниями и сотрудничества в таких областях, как нанотехнологии, аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и медицинские науки. Это сотрудничество будет расширяться не только на правительственном уровне, но и между университетами и исследовательскими учреждениями двух стран", - написал Аракчи.

https://ria.ru/20250115/arakchi-1993842879.html

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иран, россия, аббас аракчи, политика