https://ria.ru/20250115/iran-1993861833.html
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией - РИА Новости, 15.01.2025
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией
Россия и Иран по новому договору будут сотрудничать в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, ИИ и медицине, написал в своей статье для РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:43:00+03:00
2025-01-15T15:43:00+03:00
2025-01-15T15:43:00+03:00
иран
россия
аббас аракчи
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Россия и Иран по новому договору будут сотрудничать в нанотехнологиях, аэрокосмической промышленности, ИИ и медицине, написал в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "И Иран, и Россия обладают обширным научно-исследовательским потенциалом. Договор о всеобъемлющем партнерстве предоставляет платформу для обмена знаниями и сотрудничества в таких областях, как нанотехнологии, аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект и медицинские науки. Это сотрудничество будет расширяться не только на правительственном уровне, но и между университетами и исследовательскими учреждениями двух стран", - написал Аракчи.
https://ria.ru/20250115/arakchi-1993842879.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, аббас аракчи, политика
Иран, Россия, Аббас Аракчи, Политика
Глава МИД Ирана рассказал подробности о новом договоре с Россией
Глава МИД Ирана: Москва и Тегеран будут сотрудничать в космосе, ИИ и медицине