https://ria.ru/20250115/infobrics-1993825395.html

"Инструмент геноцида". СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

"Инструмент геноцида". СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025

"Инструмент геноцида". СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

Украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:04:00+03:00

2025-01-15T13:04:00+03:00

2025-01-15T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Украинская армия разлагается из-за разрушительной политики Киева и стран НАТО, пишет InfoBRICS."Условия, в которых "живут" многие украинские солдаты (хотя это все, что угодно, но не жизнь), мягко говоря, ужасающие. Наркомания процветает, а уровень смертности просто чудовищен. Но убитых в бою обычно оставляют буквально гнить на поле боя, что объясняет огромное количество пропавших без вести. Дезертирство также процветает: тысячи обученных и вооруженных НАТО военнослужащих бегут несмотря на то, что их рекламируют как "передовой отряд, который остановит злых русских", – говорится в материале.Отмечается, что будущее Украины вызывает опасения из-за уже существующего недостатка молодого мужского населения, и ситуация может усугубиться из-за возможного снижения мобилизационного возраста."Все это означает, что силы киевского режима можно охарактеризовать только как инструмент геноцида НАТО против украинцев", – заключил автор.В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.В октябре командир разведроты 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов в эфире "Украинской правды" заявлял, что в рядах ВСУ есть большая проблема с наркоманами.При этом Британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.

https://ria.ru/20250115/hill-1993776746.html

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