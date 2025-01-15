https://ria.ru/20250115/inauguratsija-1993805189.html

Politico: инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов

Politico: инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов - РИА Новости, 15.01.2025

Politico: инаугурация Трампа может стать мишенью для экстремистов

Правоохранительные органы США обеспокоены тем, что церемония инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа может привлечь различных... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы США обеспокоены тем, что церемония инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа может привлечь различных экстремистов и побудить их к действию, сообщает газета Politico со ссылкой на отчет нескольких служб безопасности. "Агентства национальной безопасности США предупреждают, что инаугурация избранного президента Дональда Трампа станет "привлекательной потенциальной мишенью" для агрессивных экстремистов, несмотря на то, что, по их словам, конкретных достоверных угроз нет", - пишет издание. Отчет, оценивающий потенциальные угрозы для вступления Трампа в должность, был составлен ФБР, Секретной службой, полицией Капитолия, столичным правительством и управлением полиции Верховного суда. По данным газеты, в нем перечисляются возможные угрозы и типы людей, которые могут их осуществить. "Иностранные террористы, внутренние экстремисты и волки-одиночки могут дать ложные сигналы о заложенной бомбе, предпринять ложные вызовы, осуществить полеты беспилотников или протаранить толпу при помощи транспортного средства", - говорится в материале Politico. Согласно отчету, те, кто остался недоволен прошедшими выборами, могут воспринять инаугурацию Трампа как последнюю возможность изменить их результаты путем насилия. Кроме того, беспокойство у авторов доклада вызывают якобы попытки Ирана убить избранного президента, а также протесты, которые могут выйти из-под контроля. Как заявил изданию бывший сотрудник контртеррористической службы Джон Коэн, сегодня ситуация вокруг инаугурации президента еще более опасная, чем четыре года назад, когда в должность вступал пока еще действующий американский лидер Джо Байден. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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в мире, сша, иран, дональд трамп, джо байден, politico, фбр