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Россия на треть сократила импорт игрушек и товаров для спорта из США - РИА Новости, 15.01.2025
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03:07 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/import-1993755593.html
Россия на треть сократила импорт игрушек и товаров для спорта из США
Россия на треть сократила импорт игрушек и товаров для спорта из США - РИА Новости, 15.01.2025
Россия на треть сократила импорт игрушек и товаров для спорта из США
Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:07:00+03:00
2025-01-15T03:07:00+03:00
россия
сша
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на 1,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства. Заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года просел импорт трехколесных велосипедов и самокатов - сразу в шесть раз, до 85 тысяч долларов, при этом столь же заметную по масштабам, но уже положительную динамику, показали консоли для видеоигр, поставки которых подросли в пять раз - до 223 тысяч долларов. Большая же часть американских поставок в Россию приходится на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) - они составили 46% импорта в категории игрушек и спортинвентаря за январь-ноябрь. В 2023 году в этой категории лидировали поставки новогодних украшений и прочих товаров для праздников и фестивального декора, на них приходилось 39%.
https://ria.ru/20250113/ssha-1993404526.html
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россия, сша
Россия, США
Россия на треть сократила импорт игрушек и товаров для спорта из США

Россия на треть сократила покупки у США игрушек и товаров для спорта в 2024 году

© Pixabay / noah1974Фрукты и гантели
Фрукты и гантели - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Pixabay / noah1974
Фрукты и гантели. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия по итогам января-ноября прошлого года на 32% сократила импорт игрушек и спортивного инвентаря из Соединенных Штатов Америки, закупив такой продукции на 1,3 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства.
Заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года просел импорт трехколесных велосипедов и самокатов - сразу в шесть раз, до 85 тысяч долларов, при этом столь же заметную по масштабам, но уже положительную динамику, показали консоли для видеоигр, поставки которых подросли в пять раз - до 223 тысяч долларов.
Сборочный цех американской компании Boeing - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России
13 января, 05:08
Большая же часть американских поставок в Россию приходится на инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) - они составили 46% импорта в категории игрушек и спортинвентаря за январь-ноябрь.
В 2023 году в этой категории лидировали поставки новогодних украшений и прочих товаров для праздников и фестивального декора, на них приходилось 39%.
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов
Вчера, 03:13
 
РоссияСША
 
 
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