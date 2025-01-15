Рейтинг@Mail.ru
"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 15.01.2025 (обновлено: 16:10 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/hill-1993776746.html
"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине
"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:13:00+03:00
2025-01-15T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
космос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе ради быстрого завершения конфликта на Украине, пишет Hill."В контексте обещания положить конец конфликту на Украине он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе "Артемида" в обмен на мир с Киевом", — говорится в материале.Отмечается, что главными целями этого проекта считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Также Россия получит доступ к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, таким как SpaceX, подчеркнул автор.В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Трампе сотрудничество России и США в области освоения космоса останется на том же низком уровне, как и раньше. Историк космонавтики также напомнил, что до санкций и ухудшения двусторонних отношений космическое сотрудничество России и США не было обширным. По его словам, две страны участвовали в подготовке совместной миссии к Венере. Кроме того, российские ученые устанавливали свои приборы на некоторых американских межпланетных станциях.В мае глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что сотрудничество России и США в сфере космоса фактически свелось к работе только по Международной космической станции.
https://ria.ru/20241222/rs-1990679564.html
https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html
россия
сша
украина
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дональд трамп, космос, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Космос, В мире
"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине

Hill: США предложат России космическую программу в обмен на мир на Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе ради быстрого завершения конфликта на Украине, пишет Hill.
"В контексте обещания положить конец конфликту на Украине он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе "Артемида" в обмен на мир с Киевом", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине
22 декабря 2024, 09:14
Отмечается, что главными целями этого проекта считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Также Россия получит доступ к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, таким как SpaceX, подчеркнул автор.
В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Трампе сотрудничество России и США в области освоения космоса останется на том же низком уровне, как и раньше. Историк космонавтики также напомнил, что до санкций и ухудшения двусторонних отношений космическое сотрудничество России и США не было обширным. По его словам, две страны участвовали в подготовке совместной миссии к Венере. Кроме того, российские ученые устанавливали свои приборы на некоторых американских межпланетных станциях.
В мае глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что сотрудничество России и США в сфере космоса фактически свелось к работе только по Международной космической станции.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине
14 января, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДональд ТрампКосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала