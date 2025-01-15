https://ria.ru/20250115/hill-1993776746.html

"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине

"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 15.01.2025

"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:13:00+03:00

2025-01-15T09:13:00+03:00

2025-01-15T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дональд трамп

космос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в совместной программе ради быстрого завершения конфликта на Украине, пишет Hill."В контексте обещания положить конец конфликту на Украине он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться. Речь об участии в программе "Артемида" в обмен на мир с Киевом", — говорится в материале.Отмечается, что главными целями этого проекта считаются полет на Марс и возвращение человечества на Луну. Также Россия получит доступ к американским технологиям и поставщикам необходимого оборудования, таким как SpaceX, подчеркнул автор.В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Трампе сотрудничество России и США в области освоения космоса останется на том же низком уровне, как и раньше. Историк космонавтики также напомнил, что до санкций и ухудшения двусторонних отношений космическое сотрудничество России и США не было обширным. По его словам, две страны участвовали в подготовке совместной миссии к Венере. Кроме того, российские ученые устанавливали свои приборы на некоторых американских межпланетных станциях.В мае глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что сотрудничество России и США в сфере космоса фактически свелось к работе только по Международной космической станции.

https://ria.ru/20241222/rs-1990679564.html

https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html

россия

сша

украина

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дональд трамп, космос, в мире