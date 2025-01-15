https://ria.ru/20250115/granitsy-1993906829.html

В США оценили возможность возвращения Украины к границам 2022 года

В США оценили возможность возвращения Украины к границам 2022 года - РИА Новости, 15.01.2025

В США оценили возможность возвращения Украины к границам 2022 года

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:21:00+03:00

2025-01-15T19:21:00+03:00

2025-01-15T19:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации. "Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта", - сказал Рубио в ходе слушаний в сенате. Он также подчеркнул, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать реальность и включать компромиссы с обеих сторон. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250115/tsru-1993905737.html

https://ria.ru/20250115/konflikt--1993905587.html

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в мире, россия, украина, сша, марко рубио, владимир путин, нато