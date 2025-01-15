https://ria.ru/20250115/gosizmena-1993911347.html

Жителя Курской области обвинили в госизмене и покушении на правоохранителя

Жителя Курской области обвинили в госизмене и покушении на правоохранителя - РИА Новости, 15.01.2025

Жителя Курской области обвинили в госизмене и покушении на правоохранителя

Житель Глушковского района Курской области обвиняется в государственной измене, незаконном хранении взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:15:00+03:00

2025-01-15T20:15:00+03:00

2025-01-15T20:15:00+03:00

происшествия

россия

глушковский район

курская область

украина

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КУРСК, 15 янв - РИА Новости. Житель Глушковского района Курской области обвиняется в государственной измене, незаконном хранении взрывных устройств и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, дело направлено в Курский областной суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Глушковского района. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности)", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы региональной прокуратуры. Отмечается, что ранее мужчину завербовали специальные службы Украины. "Как полагает следствие, обвиняемый был завербован сотрудниками спецслужбы Украины. По их заданию в период с июня по август 2023 года он собирал и передавал сведения о дислокации, маневрах, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники, местах расположения линий связи подразделений Вооруженных сил России на участке Государственной границы Российской Федерации в Глушковском районе Курской области", - говорится в сообщении. Также уточняется, что в период с февраля 2022 года по август 2023 года курянин незаконно хранил по месту проживания бездымный порох и две ручные оборонительные гранаты дистанционного действия. "Во время задержания в августе 2023 года при попытке скрыться он намеревался применить в отношении сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего ручную гранату, но его действия были своевременно предотвращены", - сообщили в прокуратуре региона. По информации ведомства, уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20250115/deputat-1993897015.html

россия

глушковский район

курская область

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происшествия, россия, глушковский район, курская область, украина