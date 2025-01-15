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В Госдуме предложили разрешить оспаривать штрафы без электронной подписи - РИА Новости, 15.01.2025
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14:40 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/gosduma-1993844891.html
В Госдуме предложили разрешить оспаривать штрафы без электронной подписи
В Госдуме предложили разрешить оспаривать штрафы без электронной подписи - РИА Новости, 15.01.2025
В Госдуме предложили разрешить оспаривать штрафы без электронной подписи
Депутат ГД от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин направил обращение в правительство РФ с предложением разрешить оспаривать штрафы на портале Госуслуг без... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:40:00+03:00
2025-01-15T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин направил обращение в правительство РФ с предложением разрешить оспаривать штрафы на портале Госуслуг без электронной подписи, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая технические возможности принимать жалобы на портале Госуслуг без усиленной квалифицированной электронной подписи, считаю необходимым предоставить гражданам право оспаривать все постановления по делам об административных правонарушениях без верифицированной электронной подписи через Госуслуги. Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - председатель правительства РФ) , оценить целесообразность реализации указанной инициативы...", - сказано в письме. Самылин отметил, что согласно КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи, может быть подана в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой получен по правилам использования простой этой подписи при обращении за получением услуг в электронной форме с использованием Госуслуг. Таким образом, возможность обжаловать штраф на Госуслугах доступна только тем, кто зарегистрирован на портале, получает там постановления о штрафах и имеет верифицированную электронную подпись. При этом обжаловать штрафы можно только за правонарушения, зафиксированные камерами фотовидеофиксации. "По данным заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, число уникальных учётных записей на портале Госуслуг составляет более 115 миллионов. В то же время число граждан, имеющих усиленную квалифицированную электронную подпись на портале Госуслуг, гораздо меньше. Таким образом, текущие правила обжалования штрафов через портал Госуслуги, которые были установлены в 2020 году, существенно ограничивают количество граждан, которые могут воспользоваться данной услугой", - уточнил автор. Данное нововведение позволит сократить материальные и временные издержки граждан при обжаловании штрафов, а также расширит число граждан, которые могут воспользоваться указанной услугой, заключается в документе.
https://ria.ru/20250113/moshennichestvo-1993520847.html
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общество, россия, госдума рф, госуслуги
Общество, Россия, Госдума РФ, Госуслуги
В Госдуме предложили разрешить оспаривать штрафы без электронной подписи

Депутат Самылин предложил разрешить оспаривать штрафы без электронной подписи

© АГН "Москва"Страница "Госуслуги" на экране смартфона
Страница Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат ГД от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин направил обращение в правительство РФ с предложением разрешить оспаривать штрафы на портале Госуслуг без электронной подписи, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая технические возможности принимать жалобы на портале Госуслуг без усиленной квалифицированной электронной подписи, считаю необходимым предоставить гражданам право оспаривать все постановления по делам об административных правонарушениях без верифицированной электронной подписи через Госуслуги. Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - председатель правительства РФ) , оценить целесообразность реализации указанной инициативы...", - сказано в письме.
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Самылин отметил, что согласно КоАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи, может быть подана в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой получен по правилам использования простой этой подписи при обращении за получением услуг в электронной форме с использованием Госуслуг. Таким образом, возможность обжаловать штраф на Госуслугах доступна только тем, кто зарегистрирован на портале, получает там постановления о штрафах и имеет верифицированную электронную подпись. При этом обжаловать штрафы можно только за правонарушения, зафиксированные камерами фотовидеофиксации.
"По данным заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко, число уникальных учётных записей на портале Госуслуг составляет более 115 миллионов. В то же время число граждан, имеющих усиленную квалифицированную электронную подпись на портале Госуслуг, гораздо меньше. Таким образом, текущие правила обжалования штрафов через портал Госуслуги, которые были установлены в 2020 году, существенно ограничивают количество граждан, которые могут воспользоваться данной услугой", - уточнил автор.
Данное нововведение позволит сократить материальные и временные издержки граждан при обжаловании штрафов, а также расширит число граждан, которые могут воспользоваться указанной услугой, заключается в документе.
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