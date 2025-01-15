https://ria.ru/20250115/gosduma-1993839793.html

Госдума приняла в первом чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам

Госдума приняла в первом чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам - РИА Новости, 15.01.2025

Госдума приняла в первом чтении проект о "периоде охлаждения" по кредитам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам для защиты граждан от финансовых мошенников. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:20:00+03:00

2025-01-15T14:20:00+03:00

2025-01-15T14:46:00+03:00

экономика

вячеслав володин

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам для защиты граждан от финансовых мошенников. "В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 миллиардов рублей", — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, предполагается ввести "период охлаждения", чтобы защитить людей от мошенников. "Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников —обратиться в полицию", — добавил парламентарий. Законопроект внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Подразумевается, что кредитные и микрофинансовые организации (МФО) должны выдавать потребительские кредиты и займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей с отсрочкой от четырех часов, а если речь идет большей сумме, то отсрочка должна быть минимум двое суток. Как ранее отмечал Аксаков, это позволит человеку все обдумать и избежать поспешных и необдуманных действий под влиянием манипуляторов. При этом Банк России сможет смягчать требования к "периоду охлаждения" или полностью снимать ограничения для добросовестных кредиторов, эффективно реализующих программы по противодействию мошенничеству. При этом ЦБ сможет оценивать эффективность этих мероприятий на основе установленных им критериев. Кроме того, кредитные организации обязуют ограничить внесение денег на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты. В пояснительной записке говорится, что злоумышленники чаше всего используют именно этот способ. В проекте также предусматривается возможность кредиторам и бюро кредитных историй обмениваться информацией онлайн. Помимо этого, МФО обяжут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче кредита без добровольного согласия заемщика, а также зачислять заемные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств. Для более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также получат доступ к базе данных ЦБ о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиента.

https://ria.ru/20250113/moshennichestvo-1993520847.html

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993412725.html

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, вячеслав володин, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)