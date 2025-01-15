В ГД назвали безопасные для отдыха места в Черном море после ЧП с танкерами
Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута
© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На фоне выбросов мазута в Чёрном море после крушения танкеров наиболее безопасными для отдыха являются Сочи и Адлер, рассказал зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди").
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Он добавил, что мазутное пятно по прогнозам "вправо дальше не пойдет", оно идет в основном в левую сторону, в сторону Крымского полуострова.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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