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В ГД назвали безопасные для отдыха места в Черном море после ЧП с танкерами - РИА Новости, 15.01.2025
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13:30 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/gosduma-1993830758.html
В ГД назвали безопасные для отдыха места в Черном море после ЧП с танкерами
В ГД назвали безопасные для отдыха места в Черном море после ЧП с танкерами - РИА Новости, 15.01.2025
В ГД назвали безопасные для отдыха места в Черном море после ЧП с танкерами
На фоне выбросов мазута в Чёрном море после крушения танкеров наиболее безопасными для отдыха являются Сочи и Адлер, рассказал зампред комитета ГД по экологии... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:30:00+03:00
2025-01-15T13:30:00+03:00
происшествия
сочи
черное море
адлер
госдума рф
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На фоне выбросов мазута в Чёрном море после крушения танкеров наиболее безопасными для отдыха являются Сочи и Адлер, рассказал зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди"). В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. "Адлер, Сочи - все, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута", - сказал Арапов журналистам на вопрос о безопасных местах для отдыха после разлива мазута. Он добавил, что мазутное пятно по прогнозам "вправо дальше не пойдет", оно идет в основном в левую сторону, в сторону Крымского полуострова. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
сочи
черное море
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происшествия, сочи, черное море, адлер, госдума рф, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Сочи, Черное море, Адлер, Госдума РФ, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В ГД назвали безопасные для отдыха места в Черном море после ЧП с танкерами

Депутат Арапов назвал Сочи и Адлер безопасными для отдыха после разлива мазута

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На фоне выбросов мазута в Чёрном море после крушения танкеров наиболее безопасными для отдыха являются Сочи и Адлер, рассказал зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди").
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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"Адлер, Сочи - все, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута", - сказал Арапов журналистам на вопрос о безопасных местах для отдыха после разлива мазута.
Он добавил, что мазутное пятно по прогнозам "вправо дальше не пойдет", оно идет в основном в левую сторону, в сторону Крымского полуострова.
Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияСочиЧерное мореАдлерГосдума РФКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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