https://ria.ru/20250115/gosduma-1993806766.html

В Госдуме прокомментировали признание Трампа о лжи НАТО

В Госдуме прокомментировали признание Трампа о лжи НАТО - РИА Новости, 15.01.2025

В Госдуме прокомментировали признание Трампа о лжи НАТО

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал смелым признание избранного президента США Дональда Трампа в том, что РИА Новости, 15.01.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал смелым признание избранного президента США Дональда Трампа в том, что Североатлантический альянс (НАТО) лгал России в вопросе нерасширения на восток. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп первым из западных политиков признался в том, что в НАТО лгали по вопросу о нерасширении на восток. "Признание ошибок - показатель настоящей смелости и силы, именно так себя позиционирует Трамп. Его слова - это не упрек в сторону НАТО, а заявление о необходимости больших перемен в глобальном мире, так как политическая ложь может привести к уничтожению центров цивилизации", - сказал Белик РИА Новости. Любая ложь рождает недоверие, отметил депутат, тем более, когда это "превращается в лязг танковых гусениц". "Именно это мы увидели от НАТО. Они целенаправленно шли к нашим границам в надежде, что Россия проглотит обман. А теперь они между молотом и наковальней: нельзя откатить назад по политическим мотивам и нет смысла продолжать по здравому смыслу. Трамп даёт им возможность сохранить лицо и прекратить бессмысленную вековую вражду с Россией, публично озвучивая ложь альянса в отношении нашей страны. И сейчас новый президент, возможно, примеряет на себя мантию мирового арбитра", - сказал депутат. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января 2022 года направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержалась просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать. Позднее - в феврале - Лавров рассказал, что никто из коллег-министров не ответил на прямое послание.

https://ria.ru/20250112/tramp-1993385737.html

https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html

https://ria.ru/20250115/vygoda-1993752127.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий белик, нато, евросоюз, обсе, госдума рф, в мире