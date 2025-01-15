Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/gosduma-1993752279.html
В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей
В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей - РИА Новости, 15.01.2025
В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T01:23:00+03:00
2025-01-15T01:23:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
максут шадаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Я убеждён, что необходимо изменить эту ситуацию, установив обязательные требования для игровых платформ, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая несовершеннолетними, была предварительно согласована взрослыми. В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком", - сказано в документе. Вице-спикер Госдумы также попросил Шадаева рассмотреть возможность разработки нормативных актов, которые обяжут игровые платформы обеспечивать прозрачность транзакций и гарантировать, что они не будут способствовать неосознанным тратам средств несовершеннолетними. "Игровые компании оправдываются, что технически сложно проверять каждую транзакцию, но в эпоху цифровых технологий такие пояснения выглядят несостоятельными", - говорится в документе. Автор обращения считает, что современные инструменты позволяют проверять возраст пользователя, внедрять родительский контроль, а также требовать дополнительного подтверждения для транзакций выше определённой суммы. По его мнению, игровая индустрия не проявляет инициативы в этой области, полагаясь на лояльность аудитории и высокие доходы. "Сегодняшние правила работы игровых платформ вроде Roblox позволяют детям тратить огромные суммы денег без согласия родителей. Мы видим вопиющие случаи, о которых сообщали СМИ: девочка, переведшая 500 тысяч рублей за персонажа, мальчик, потерявший такую же сумму, пытаясь выиграть валюту, или второклассница, отправившая 1,3 миллиона за виртуальные активы", - рассказал Чернышов РИА Новости. По его мнению, такие ситуации - это не просто отдельные ошибки, а системный сбой. Парламентарий считает, что платформы обязаны проверять платежи и исключать не санкционированные родителями транзакции. "Мы инициируем обязательное требование возврата денег за покупки, совершённые детьми без согласия родителей. Это мера, направленная на защиту семей от финансовых потерь и противодействие безответственности игровых компаний", - добавил он.
https://ria.ru/20250114/gd-1993680638.html
https://ria.ru/20250114/zakonotvorchestvo-1993678990.html
https://ria.ru/20250112/videoigry-1993321188.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), максут шадаев, госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Максут Шадаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей

Депутат Чернышов предложил согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Я убеждён, что необходимо изменить эту ситуацию, установив обязательные требования для игровых платформ, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая несовершеннолетними, была предварительно согласована взрослыми. В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком", - сказано в документе.
Флаг на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Госдуме предложили платить за помощь в поимке телефонных мошенников
Вчера, 15:38
Вице-спикер Госдумы также попросил Шадаева рассмотреть возможность разработки нормативных актов, которые обяжут игровые платформы обеспечивать прозрачность транзакций и гарантировать, что они не будут способствовать неосознанным тратам средств несовершеннолетними.
"Игровые компании оправдываются, что технически сложно проверять каждую транзакцию, но в эпоху цифровых технологий такие пояснения выглядят несостоятельными", - говорится в документе.
Автор обращения считает, что современные инструменты позволяют проверять возраст пользователя, внедрять родительский контроль, а также требовать дополнительного подтверждения для транзакций выше определённой суммы. По его мнению, игровая индустрия не проявляет инициативы в этой области, полагаясь на лояльность аудитории и высокие доходы.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Госдуме готовят проект о наказании несовершеннолетних за истязания детей
Вчера, 15:26
"Сегодняшние правила работы игровых платформ вроде Roblox позволяют детям тратить огромные суммы денег без согласия родителей. Мы видим вопиющие случаи, о которых сообщали СМИ: девочка, переведшая 500 тысяч рублей за персонажа, мальчик, потерявший такую же сумму, пытаясь выиграть валюту, или второклассница, отправившая 1,3 миллиона за виртуальные активы", - рассказал Чернышов РИА Новости.
По его мнению, такие ситуации - это не просто отдельные ошибки, а системный сбой. Парламентарий считает, что платформы обязаны проверять платежи и исключать не санкционированные родителями транзакции.
"Мы инициируем обязательное требование возврата денег за покупки, совершённые детьми без согласия родителей. Это мера, направленная на защиту семей от финансовых потерь и противодействие безответственности игровых компаний", - добавил он.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Володин ответил на сообщения о возможном запрете видеоигр
12 января, 09:59
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Максут ШадаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала