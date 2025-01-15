https://ria.ru/20250115/gosduma-1993752279.html

В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей

В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей - РИА Новости, 15.01.2025

В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T01:23:00+03:00

2025-01-15T01:23:00+03:00

2025-01-15T01:23:00+03:00

общество

борис чернышов (депутат)

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Я убеждён, что необходимо изменить эту ситуацию, установив обязательные требования для игровых платформ, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая несовершеннолетними, была предварительно согласована взрослыми. В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком", - сказано в документе. Вице-спикер Госдумы также попросил Шадаева рассмотреть возможность разработки нормативных актов, которые обяжут игровые платформы обеспечивать прозрачность транзакций и гарантировать, что они не будут способствовать неосознанным тратам средств несовершеннолетними. "Игровые компании оправдываются, что технически сложно проверять каждую транзакцию, но в эпоху цифровых технологий такие пояснения выглядят несостоятельными", - говорится в документе. Автор обращения считает, что современные инструменты позволяют проверять возраст пользователя, внедрять родительский контроль, а также требовать дополнительного подтверждения для транзакций выше определённой суммы. По его мнению, игровая индустрия не проявляет инициативы в этой области, полагаясь на лояльность аудитории и высокие доходы. "Сегодняшние правила работы игровых платформ вроде Roblox позволяют детям тратить огромные суммы денег без согласия родителей. Мы видим вопиющие случаи, о которых сообщали СМИ: девочка, переведшая 500 тысяч рублей за персонажа, мальчик, потерявший такую же сумму, пытаясь выиграть валюту, или второклассница, отправившая 1,3 миллиона за виртуальные активы", - рассказал Чернышов РИА Новости. По его мнению, такие ситуации - это не просто отдельные ошибки, а системный сбой. Парламентарий считает, что платформы обязаны проверять платежи и исключать не санкционированные родителями транзакции. "Мы инициируем обязательное требование возврата денег за покупки, совершённые детьми без согласия родителей. Это мера, направленная на защиту семей от финансовых потерь и противодействие безответственности игровых компаний", - добавил он.

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https://ria.ru/20250112/videoigry-1993321188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, борис чернышов (депутат), максут шадаев, госдума рф