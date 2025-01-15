https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993845171.html
ВСУ обстреляли центр Горловки из РСЗО
ВСУ обстреляли центр Горловки из РСЗО - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ обстреляли центр Горловки из РСЗО
Украинские войска в среду выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в управлении... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:41:00+03:00
2025-01-15T14:41:00+03:00
2025-01-15T15:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Центрально-Городскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.00 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока не сообщается.Ранее власти неоднократно предупреждали о ракетной опасности в Горловке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. войска в 14.00 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки – власти ДНР
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993364309.html
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горловка, донецкая народная республика, украина
Горловка, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Украина
ВСУ обстреляли центр Горловки из РСЗО
ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки