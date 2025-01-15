https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993750846.html

ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе

ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе - РИА Новости, 15.01.2025

ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе

Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T00:38:00+03:00

2025-01-15T00:38:00+03:00

2025-01-15T00:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

жкх

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток два раза атаковали этот район при помощи дрона-камикадзе, а также трижды сбросили на него взрывоопасные предметы. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 23.15 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооружённой агрессии частично обесточен жилой массив "Солнечный". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993744544.html

https://ria.ru/20250115/vojska-1993749975.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, жкх, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол