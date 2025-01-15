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ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:38 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993750846.html
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе
Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:38:00+03:00
2025-01-15T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
жкх
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток два раза атаковали этот район при помощи дрона-камикадзе, а также трижды сбросили на него взрывоопасные предметы. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 23.15 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооружённой агрессии частично обесточен жилой массив "Солнечный". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993744544.html
https://ria.ru/20250115/vojska-1993749975.html
горловка
калининский район
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горловка, калининский район, жкх, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе

ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки с помощью дрона-камикадзе

© Фото : Штаб обороны ДНРУкраинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Штаб обороны ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток два раза атаковали этот район при помощи дрона-камикадзе, а также трижды сбросили на него взрывоопасные предметы.
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"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 23.15 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооружённой агрессии частично обесточен жилой массив "Солнечный".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районЖКХДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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