https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993750846.html
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе
Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:38:00+03:00
2025-01-15T00:38:00+03:00
2025-01-15T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
жкх
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Калининский район Горловки с применением беспилотника-камикадзе, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее управление сообщало, что ВСУ с начала суток два раза атаковали этот район при помощи дрона-камикадзе, а также трижды сбросили на него взрывоопасные предметы. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 23.15 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что вследствие украинской вооружённой агрессии частично обесточен жилой массив "Солнечный". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250114/bespilotniki-1993744544.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки дроном-камикадзе
ВСУ вновь атаковали Калининский район Горловки с помощью дрона-камикадзе