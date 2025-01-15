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Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое - РИА Новости, 15.01.2025
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11:42 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/glava-1993808800.html
Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое
Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое - РИА Новости, 15.01.2025
Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое
Исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что американская экономика находится в хрупком состоянии. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:42:00+03:00
2025-01-15T11:42:00+03:00
экономика
сша
китай
нью-йорк (город)
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что американская экономика находится в хрупком состоянии. "Я довольно оптимистично настроен, однако мы (США - ред.) находимся в более хрупком состоянии", - заявил Соломон на конференции Национальной федерации розничной торговли в Нью-Йорке, его слова приводит газета Financial Times. По словам главы Goldman Sachs, действия администрации действующего президента США Джо Байдена привели к тому, что исполнительные директора отложили инвестирование. В то же время решения команды избранного президента Дональда Трампа, например, широкомасштабное дерегулирование рынка, могут оказать стимулирующий эффект на инвестиции в бизнес. Однако решения о депортации нелегалов или принятие тарифов на импорт необходимо принимать взвешенно, чтобы не навредить экономике. "У нас вот такой коктейль из изменений, часть из них может быть конструктивна для роста (экономики - ред.), часть из них имеет потенциал для замедления роста, и я считаю, что мы должны пристально следить за тем, как это все будет сбалансировано", - отметил он. Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
https://ria.ru/20241009/ekonomika-1977084420.html
https://ria.ru/20241114/tramp-1983638517.html
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экономика, сша, китай, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, goldman sachs
Экономика, США, Китай, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Goldman Sachs
Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое

Глава Goldman Sachs Соломон: экономика США находится в хрупком состоянии

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что американская экономика находится в хрупком состоянии.
"Я довольно оптимистично настроен, однако мы (США - ред.) находимся в более хрупком состоянии", - заявил Соломон на конференции Национальной федерации розничной торговли в Нью-Йорке, его слова приводит газета Financial Times.
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По словам главы Goldman Sachs, действия администрации действующего президента США Джо Байдена привели к тому, что исполнительные директора отложили инвестирование. В то же время решения команды избранного президента Дональда Трампа, например, широкомасштабное дерегулирование рынка, могут оказать стимулирующий эффект на инвестиции в бизнес. Однако решения о депортации нелегалов или принятие тарифов на импорт необходимо принимать взвешенно, чтобы не навредить экономике.
"У нас вот такой коктейль из изменений, часть из них может быть конструктивна для роста (экономики - ред.), часть из них имеет потенциал для замедления роста, и я считаю, что мы должны пристально следить за тем, как это все будет сбалансировано", - отметил он.
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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