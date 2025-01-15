Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое
Глава Goldman Sachs Соломон: экономика США находится в хрупком состоянии
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что американская экономика находится в хрупком состоянии.
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По словам главы Goldman Sachs, действия администрации действующего президента США Джо Байдена привели к тому, что исполнительные директора отложили инвестирование. В то же время решения команды избранного президента Дональда Трампа, например, широкомасштабное дерегулирование рынка, могут оказать стимулирующий эффект на инвестиции в бизнес. Однако решения о депортации нелегалов или принятие тарифов на импорт необходимо принимать взвешенно, чтобы не навредить экономике.
"У нас вот такой коктейль из изменений, часть из них может быть конструктивна для роста (экономики - ред.), часть из них имеет потенциал для замедления роста, и я считаю, что мы должны пристально следить за тем, как это все будет сбалансировано", - отметил он.
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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