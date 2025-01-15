https://ria.ru/20250115/glava-1993808800.html

Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое

Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое - РИА Новости, 15.01.2025

Глава Goldman Sachs оценил состояние американской экономики как хрупкое

Исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что американская экономика находится в хрупком состоянии. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:42:00+03:00

2025-01-15T11:42:00+03:00

2025-01-15T11:42:00+03:00

экономика

сша

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нью-йорк (город)

дональд трамп

джо байден

goldman sachs

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает, что американская экономика находится в хрупком состоянии. "Я довольно оптимистично настроен, однако мы (США - ред.) находимся в более хрупком состоянии", - заявил Соломон на конференции Национальной федерации розничной торговли в Нью-Йорке, его слова приводит газета Financial Times. По словам главы Goldman Sachs, действия администрации действующего президента США Джо Байдена привели к тому, что исполнительные директора отложили инвестирование. В то же время решения команды избранного президента Дональда Трампа, например, широкомасштабное дерегулирование рынка, могут оказать стимулирующий эффект на инвестиции в бизнес. Однако решения о депортации нелегалов или принятие тарифов на импорт необходимо принимать взвешенно, чтобы не навредить экономике. "У нас вот такой коктейль из изменений, часть из них может быть конструктивна для роста (экономики - ред.), часть из них имеет потенциал для замедления роста, и я считаю, что мы должны пристально следить за тем, как это все будет сбалансировано", - отметил он. Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://ria.ru/20241009/ekonomika-1977084420.html

https://ria.ru/20241114/tramp-1983638517.html

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экономика, сша, китай, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, goldman sachs