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Глава Энергодара покинул свой пост - РИА Новости, 15.01.2025
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11:25 15.01.2025 (обновлено: 11:31 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/glava-1993806415.html
Глава Энергодара покинул свой пост
Глава Энергодара покинул свой пост - РИА Новости, 15.01.2025
Глава Энергодара покинул свой пост
Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами,... РИА Новости, 15.01.2025
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2025-01-15T11:31:00+03:00
политика
полярные зори
мурманская область
росэнергоатом
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами, которые перед ним ставит концерн "Росэнергоатом". "Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн "Росэнергоатом". Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт", - написал Сеновоз. По его словам, задачи, которые ставились в Энергодаре, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены. Команда администрации во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу, направленную на развитие города, уточнил Сеновоз. "В ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят моё заявление о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара", - заявил чиновник. В конце октября 2024 года Сеновоз назначил своим первым заместителем экс-главу атомграда Полярные Зори Мурманской области Максима Пухова. Эдуард Сеновоз был назначен на должность главы запорожского Энергодара в декабре 2022 года.
https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html
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политика, полярные зори, мурманская область, росэнергоатом, запорожская аэс, энергодар
Политика, Полярные Зори, Мурманская область, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Энергодар
Глава Энергодара покинул свой пост

Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост ради новых задач

© Фото : Эдуард Сеновоз/TelegramЭдуард Сеновоз
Эдуард Сеновоз - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Эдуард Сеновоз/Telegram
Эдуард Сеновоз. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами, которые перед ним ставит концерн "Росэнергоатом".
"Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн "Росэнергоатом". Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт", - написал Сеновоз.
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По его словам, задачи, которые ставились в Энергодаре, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены. Команда администрации во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу, направленную на развитие города, уточнил Сеновоз.
"В ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят моё заявление о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара", - заявил чиновник.
В конце октября 2024 года Сеновоз назначил своим первым заместителем экс-главу атомграда Полярные Зори Мурманской области Максима Пухова.
Эдуард Сеновоз был назначен на должность главы запорожского Энергодара в декабре 2022 года.
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