Глава Энергодара покинул свой пост
Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост ради новых задач
Эдуард Сеновоз. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами, которые перед ним ставит концерн "Росэнергоатом".
"Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн "Росэнергоатом". Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт", - написал Сеновоз.
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По его словам, задачи, которые ставились в Энергодаре, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены. Команда администрации во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу, направленную на развитие города, уточнил Сеновоз.
"В ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят моё заявление о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара", - заявил чиновник.
В конце октября 2024 года Сеновоз назначил своим первым заместителем экс-главу атомграда Полярные Зори Мурманской области Максима Пухова.
Эдуард Сеновоз был назначен на должность главы запорожского Энергодара в декабре 2022 года.
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