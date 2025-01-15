https://ria.ru/20250115/glava-1993806415.html

Глава Энергодара покинул свой пост

Глава Энергодара покинул свой пост - РИА Новости, 15.01.2025

Глава Энергодара покинул свой пост

Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами,... РИА Новости, 15.01.2025

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2025-01-15T11:31:00+03:00

политика

полярные зори

мурманская область

росэнергоатом

запорожская аэс

энергодар

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале заявил, что покидает свой пост, объяснив это решение новыми задачами, которые перед ним ставит концерн "Росэнергоатом". "Дорогие энергодарцы, я покидаю пост главы города. Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн "Росэнергоатом". Для их выполнения востребованы мои компетенции и опыт", - написал Сеновоз. По его словам, задачи, которые ставились в Энергодаре, связанные с антикризисным управлением и выстраиванием процессов муниципального управления, на данный момент решены. Команда администрации во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу, направленную на развитие города, уточнил Сеновоз. "В ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят моё заявление о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы Энергодара", - заявил чиновник. В конце октября 2024 года Сеновоз назначил своим первым заместителем экс-главу атомграда Полярные Зори Мурманской области Максима Пухова. Эдуард Сеновоз был назначен на должность главы запорожского Энергодара в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html

https://ria.ru/20241113/energodar-1983568218.html

полярные зори

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, полярные зори, мурманская область, росэнергоатом, запорожская аэс, энергодар