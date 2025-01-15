https://ria.ru/20250115/germanija-1993790290.html

Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО

Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО - РИА Новости, 15.01.2025

Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО

Германия в скором времени передаст Украине еще 60 ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Германия в скором времени передаст Украине еще 60 ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщило агентство DPA. "Германия в ближайшее время предоставит Украине еще 60 ракет для системы ПВО Iris-T", - говорится в сообщении. По данным агентства, поставка будет осуществляться из запасов бундесвера и является результатом правительственных переговоров министра обороны Бориса Писториуса в Киеве. Общая стоимость ракет составляет около 60 миллионов евро. Ранее министерство обороны ФРГ сообщало, что Германия передаст Украине в 2025 году ещё шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, а также около 50 управляемых ракет к ним. Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250114/paket-1993730828.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато