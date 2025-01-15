Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
Германия передаст Украине еще 60 ракет для ЗРК IRIS-T
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Германия в скором времени передаст Украине еще 60 ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщило агентство DPA.
"Германия в ближайшее время предоставит Украине еще 60 ракет для системы ПВО Iris-T", - говорится в сообщении.
По данным агентства, поставка будет осуществляться из запасов бундесвера и является результатом правительственных переговоров министра обороны Бориса Писториуса в Киеве. Общая стоимость ракет составляет около 60 миллионов евро.
Ранее министерство обороны ФРГ сообщало, что Германия передаст Украине в 2025 году ещё шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, а также около 50 управляемых ракет к ним.
Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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