Рейтинг@Mail.ru
Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/germanija-1993790290.html
Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО - РИА Новости, 15.01.2025
Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО
Германия в скором времени передаст Украине еще 60 ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:18:00+03:00
2025-01-15T10:18:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
борис писториус
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Германия в скором времени передаст Украине еще 60 ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщило агентство DPA. "Германия в ближайшее время предоставит Украине еще 60 ракет для системы ПВО Iris-T", - говорится в сообщении. По данным агентства, поставка будет осуществляться из запасов бундесвера и является результатом правительственных переговоров министра обороны Бориса Писториуса в Киеве. Общая стоимость ракет составляет около 60 миллионов евро. Ранее министерство обороны ФРГ сообщало, что Германия передаст Украине в 2025 году ещё шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, а также около 50 управляемых ракет к ним. Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250114/paket-1993730828.html
https://ria.ru/20240613/patriot-1952569718.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
Германия передаст Украине еще 60 ракет для системы ПВО

Германия передаст Украине еще 60 ракет для ЗРК IRIS-T

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Германия в скором времени передаст Украине еще 60 ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T, сообщило агентство DPA.
"Германия в ближайшее время предоставит Украине еще 60 ракет для системы ПВО Iris-T", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине
14 января, 20:06
По данным агентства, поставка будет осуществляться из запасов бундесвера и является результатом правительственных переговоров министра обороны Бориса Писториуса в Киеве. Общая стоимость ракет составляет около 60 миллионов евро.
Ранее министерство обороны ФРГ сообщало, что Германия передаст Украине в 2025 году ещё шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, а также около 50 управляемых ракет к ним.
Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Писториус назвал условие передачи Украине третьего ЗРК Patriot
13 июня 2024, 13:50
 
В миреУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала