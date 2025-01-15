https://ria.ru/20250115/gensek-1993803073.html

Генсек НАТО призвал страны альянса готовиться к войне

Генсек НАТО призвал страны альянса готовиться к войне - РИА Новости, 15.01.2025

Генсек НАТО призвал страны альянса готовиться к войне

Страны НАТО должны переключить мышление на военное время и наращивать оборонные расходы, заявил генсек альянса Марк Рютте на заседании Военного комитета блока... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:09:00+03:00

2025-01-15T11:09:00+03:00

2025-01-15T12:10:00+03:00

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Страны НАТО должны переключить мышление на военное время и наращивать оборонные расходы, заявил генсек альянса Марк Рютте на заседании Военного комитета блока на уровне начальников генштабов в Брюсселе."Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство", — сказал он.В свою очередь, глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр отметил, что в НАТО обеспокоены ролью, которую Китай играет в системе международной безопасности.Он утверждает, что Пекин якобы стал "основной стороной, обеспечивающей поддержку военным действиям России". Бауэр добавил, что страны НАТО должны сплотиться и "быть солидарны как никогда".В минувшем декабре замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО продолжает готовиться к вооруженному конфликту с Москвой, а агрессивное поведение альянса учитывается в процессе планирования в области обороны.Дипломат напомнил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников". В то же время альянс:Грушко подчеркнул, что Москва стремится предотвратить прямое столкновение, в том числе путем демонстрации своих военных возможностей.

https://ria.ru/20241226/nato-1991331592.html

https://ria.ru/20250115/operatsiya-1993760482.html

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