Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе
Президент Израиля Герцог призвал кабмин одобрить сделку по Газе
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал военно-политический кабинет одобрить объявленную сделку по сектору Газа и освобождению заложников, назвав ее правильным и необходимым шагом.
"Я призываю членов кабинета министров одобрить сделку и вернуть похищенных домой, нет большего долга, чем этот... Это важный и необходимый правильный шаг", - заявил Герцог в ходе специального обращения.
Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.