https://ria.ru/20250115/gaza-1993924780.html

Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе

Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе - РИА Новости, 15.01.2025

Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал военно-политический кабинет одобрить объявленную сделку по сектору Газа и освобождению заложников, назвав ее правильным и РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:45:00+03:00

2025-01-15T22:45:00+03:00

2025-01-15T22:49:00+03:00

в мире

израиль

катар

египет

ицхак герцог

хамас

сша

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал военно-политический кабинет одобрить объявленную сделку по сектору Газа и освобождению заложников, назвав ее правильным и необходимым шагом."Я призываю членов кабинета министров одобрить сделку и вернуть похищенных домой, нет большего долга, чем этот... Это важный и необходимый правильный шаг", - заявил Герцог в ходе специального обращения.Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20250115/gaza-1993923583.html

https://ria.ru/20250115/izrail-1993918857.html

израиль

катар

египет

сша

сектор газа

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, египет, ицхак герцог, хамас, сша, сектор газа, палестина, россия