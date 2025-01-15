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Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе - РИА Новости, 15.01.2025
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22:45 15.01.2025 (обновлено: 22:49 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaza-1993924780.html
Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе
Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе - РИА Новости, 15.01.2025
Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал военно-политический кабинет одобрить объявленную сделку по сектору Газа и освобождению заложников, назвав ее правильным и РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:45:00+03:00
2025-01-15T22:49:00+03:00
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал военно-политический кабинет одобрить объявленную сделку по сектору Газа и освобождению заложников, назвав ее правильным и необходимым шагом."Я призываю членов кабинета министров одобрить сделку и вернуть похищенных домой, нет большего долга, чем этот... Это важный и необходимый правильный шаг", - заявил Герцог в ходе специального обращения.Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993923583.html
https://ria.ru/20250115/izrail-1993918857.html
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в мире, израиль, катар, египет, ицхак герцог, хамас, сша, сектор газа, палестина, россия
В мире, Израиль, Катар, Египет, Ицхак Герцог, ХАМАС, США, Сектор Газа, Палестина, Россия
Президент Израиля призвал одобрить сделку по Газе

Президент Израиля Герцог призвал кабмин одобрить сделку по Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал военно-политический кабинет одобрить объявленную сделку по сектору Газа и освобождению заложников, назвав ее правильным и необходимым шагом.
"Я призываю членов кабинета министров одобрить сделку и вернуть похищенных домой, нет большего долга, чем этот... Это важный и необходимый правильный шаг", - заявил Герцог в ходе специального обращения.
Палестинцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня
Вчера, 22:29
Ранее в среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 156 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 15 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
Портреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа
Вчера, 21:39
 
В миреИзраильКатарЕгипетИцхак ГерцогХАМАССШАСектор ГазаПалестинаРоссия
 
 
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