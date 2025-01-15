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В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня - РИА Новости, 15.01.2025
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22:29 15.01.2025 (обновлено: 22:36 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaza-1993923583.html
В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня
В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня - РИА Новости, 15.01.2025
В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня
Жители города Дейр Балах в центре сектора Газа вышли на массовые празднования в связи с заявлением о достигнутом соглашении по прекращению огня между ХАМАС и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:29:00+03:00
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СЕКТОР ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Жители города Дейр Балах в центре сектора Газа вышли на массовые празднования в связи с заявлением о достигнутом соглашении по прекращению огня между ХАМАС и Израилем, передает корреспондент РИА Новости. В центре города тысячи граждан поздравляют друг друга, в некоторых местах молодые люди танцуют и поют песни, поднимая в руках национальные флаги Палестины. Массовые празднования начались и в других городах сектора Газа, а также в столице соседнего Ливана Бейруте. Ранее премьер-министр Катара заявил, что Катар, Египет и США добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Выполнения соглашения начнется с 19 января.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html
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в мире, цены на нефть, катар, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Цены на нефть, Катар, Палестина, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня

В центре сектора Газа проходят массовые празднования в связи с прекращением огня

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы в секторе Газа
Палестинцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы в секторе Газа. Архивное фото
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СЕКТОР ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Жители города Дейр Балах в центре сектора Газа вышли на массовые празднования в связи с заявлением о достигнутом соглашении по прекращению огня между ХАМАС и Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
В центре города тысячи граждан поздравляют друг друга, в некоторых местах молодые люди танцуют и поют песни, поднимая в руках национальные флаги Палестины.
Массовые празднования начались и в других городах сектора Газа, а также в столице соседнего Ливана Бейруте.
Ранее премьер-министр Катара заявил, что Катар, Египет и США добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Выполнения соглашения начнется с 19 января.
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