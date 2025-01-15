https://ria.ru/20250115/gaza-1993923583.html

В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня

В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня - РИА Новости, 15.01.2025

В Газе начались массовые празднования после сообщений о прекращении огня

Жители города Дейр Балах в центре сектора Газа вышли на массовые празднования в связи с заявлением о достигнутом соглашении по прекращению огня между ХАМАС и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:29:00+03:00

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СЕКТОР ГАЗА, 15 янв - РИА Новости. Жители города Дейр Балах в центре сектора Газа вышли на массовые празднования в связи с заявлением о достигнутом соглашении по прекращению огня между ХАМАС и Израилем, передает корреспондент РИА Новости. В центре города тысячи граждан поздравляют друг друга, в некоторых местах молодые люди танцуют и поют песни, поднимая в руках национальные флаги Палестины. Массовые празднования начались и в других городах сектора Газа, а также в столице соседнего Ливана Бейруте. Ранее премьер-министр Катара заявил, что Катар, Египет и США добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Выполнения соглашения начнется с 19 января.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, катар, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024