Рейтинг@Mail.ru
Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 15.01.2025 (обновлено: 00:13 16.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html
Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня
Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня - РИА Новости, 16.01.2025
Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня
Посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-15T22:04:00+03:00
2025-01-16T00:13:00+03:00
в мире
катар
египет
сша
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции. "Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", — сказал он.По его словам, первый этап прекращения огня продлится 42 дня. Катарский премьер добавил, что подробности реализации обсудят позднее. Катар, Египет и США создадут в Каире совместную команду для контроля за выполнением перемирия. В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее: ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назвав его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила, что в соглашении остается ряд нерешенных вопросов, которые могут быть улажены сегодня ночью.Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения перемирия. Как пишет газета Wall Street Journal, освобождение заложников займет как минимум несколько недель.
https://ria.ru/20250115/oon-1993921936.html
https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250115/khamas-1993921171.html
катар
египет
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, египет, сша, биньямин нетаньяху, хамас, израиль
В мире, Катар, Египет, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Израиль
Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня

Посредники из Катара, Египта и США добились прекращения огня в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции.
"Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", — сказал он.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе
Вчера, 22:13
По его словам, первый этап прекращения огня продлится 42 дня. Катарский премьер добавил, что подробности реализации обсудят позднее. Катар, Египет и США создадут в Каире совместную команду для контроля за выполнением перемирия.
В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:
  • Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года;
  • девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле;
  • Израиль постепенно снизит численность своих войск в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назвав его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила, что в соглашении остается ряд нерешенных вопросов, которые могут быть улажены сегодня ночью.
Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения перемирия.
Как пишет газета Wall Street Journal, освобождение заложников займет как минимум несколько недель.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Байден заявил о достигнутой сделке между Израилем и ХАМАС
Вчера, 22:07

 
В миреКатарЕгипетСШАБиньямин НетаньяхуХАМАСИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала