Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня
Посредники из Катара, Египта и США добились прекращения огня в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции.
"Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", — сказал он.
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По его словам, первый этап прекращения огня продлится 42 дня. Катарский премьер добавил, что подробности реализации обсудят позднее. Катар, Египет и США создадут в Каире совместную команду для контроля за выполнением перемирия.
В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее:
- Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года;
- девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле;
- Израиль постепенно снизит численность своих войск в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом на первом этапе соглашения о прекращении огня в Газе.
ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назвав его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила, что в соглашении остается ряд нерешенных вопросов, которые могут быть улажены сегодня ночью.
Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения перемирия.
Как пишет газета Wall Street Journal, освобождение заложников займет как минимум несколько недель.