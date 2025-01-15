https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html

Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня

Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня - РИА Новости, 16.01.2025

Стороны конфликта в секторе Газа договорились о прекращении огня

Посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-15T22:04:00+03:00

2025-01-15T22:04:00+03:00

2025-01-16T00:13:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на пресс-конференции. "Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января. На первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, включая гражданских и военных женщин. Взамен на это в рамках сделки из израильских тюрем и центров заключения будут освобождены палестинские заключенные", — сказал он.По его словам, первый этап прекращения огня продлится 42 дня. Катарский премьер добавил, что подробности реализации обсудят позднее. Катар, Египет и США создадут в Каире совместную команду для контроля за выполнением перемирия. В проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС, говорится следующее: ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, назвав его "поворотным моментом" в конфликте с Израилем.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила, что в соглашении остается ряд нерешенных вопросов, которые могут быть улажены сегодня ночью.Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения перемирия. Как пишет газета Wall Street Journal, освобождение заложников займет как минимум несколько недель.

https://ria.ru/20250115/oon-1993921936.html

https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250115/khamas-1993921171.html

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в мире, катар, египет, сша, биньямин нетаньяху, хамас, израиль