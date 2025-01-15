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Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января - РИА Новости, 15.01.2025
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21:55 15.01.2025 (обновлено: 22:19 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaza-1993920155.html
Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января
Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января - РИА Новости, 15.01.2025
Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, соглашение начнёт... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:55:00+03:00
2025-01-15T22:19:00+03:00
в мире
катар
израиль
египет
хамас
палестина
сектор газа
сша
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, соглашение начнёт действовать 19 января, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января", - сказал он.
https://ria.ru/20250115/khamas-1993921171.html
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в мире, катар, израиль, египет, хамас, палестина, сектор газа, сша
В мире, Катар, Израиль, Египет, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, США
Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января

Выполнение соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, соглашение начнёт действовать 19 января, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января", - сказал он.
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В миреКатарИзраильЕгипетХАМАСПалестинаСектор ГазаСША
 
 
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