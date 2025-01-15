https://ria.ru/20250115/gaza-1993920155.html

Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января

Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января - РИА Новости, 15.01.2025

Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января

Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, соглашение начнёт... РИА Новости, 15.01.2025

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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе, соглашение начнёт действовать 19 января, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа. Оно вступит в силу 19 января", - сказал он.

https://ria.ru/20250115/khamas-1993921171.html

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египет

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