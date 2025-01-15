https://ria.ru/20250115/gaza-1993919922.html
Из Газы освободят девять израильских заложников в обмен на 110 заключенных
Из Газы освободят девять израильских заложников в обмен на 110 заключенных - РИА Новости, 15.01.2025
Из Газы освободят девять израильских заложников в обмен на 110 заключенных
Девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле, говорится в проекте... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:51:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Девять заложников освободят из сектора Газа в обмен на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле, говорится в проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС. "Девять больных и раненых заложников из 33 будут освобождены в обмен на освобождение 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению", - говорится в проекте соглашения.
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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Из Газы освободят девять израильских заложников в обмен на 110 заключенных
ХАМАС пообещал освободить девять заложников из Газы в обмен на 110 заключенных