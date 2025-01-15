https://ria.ru/20250115/gaza-1993914558.html

В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе

В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе - РИА Новости, 15.01.2025

В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе

Израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения соглашения с палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и... РИА Новости, 15.01.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения соглашения с палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила гостелерадиокомпания Kan. "Военно-политический кабинет соберется завтра в 11.00 (12.00 мск), чтобы утвердить соглашение", - говорится в сообщении на сайте Kan. Ранее в среду избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены, отметив, что сделка по прекращению огня в Газе достигнута. Источник Kan также подтвердил достижение соглашение после раунда переговоров в Катаре.

https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, катар, дональд трамп, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, сектор газа