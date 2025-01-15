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В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе
В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе - РИА Новости, 15.01.2025
В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе
Израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения соглашения с палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:44:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Израильский военно-политический кабинет в четверг соберется для утверждения соглашения с палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, сообщила гостелерадиокомпания Kan. "Военно-политический кабинет соберется завтра в 11.00 (12.00 мск), чтобы утвердить соглашение", - говорится в сообщении на сайте Kan. Ранее в среду избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены, отметив, что сделка по прекращению огня в Газе достигнута. Источник Kan также подтвердил достижение соглашение после раунда переговоров в Катаре.
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В мире, США, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Палестина, Сектор Газа
В Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам в Газе
Kan: в Израиле утвердят соглашение с ХАМАС по заложникам и огню в Газе